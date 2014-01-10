آمریکا فشار بر اتحادیه عرب در خصوص رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، در آستانه دیدار "جان کری" با سران اتحادیه عرب، کاخ سفید فشار وزیر امور خارجه آمریکا بر این اتحادیه را رد کرد.

این اقدام کاخ سفید در واکنش به انتشار اخباری در مورد فشار کری بر اتحادیه عرب در خصوص به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور یهودی انجام شد.

کری قرار است طی روزهای آتی با سران اتحادیه عرب دیدار و با آنها درباره مذاکرات سازش گفتگو کند. این دیدار قرار است در پاریس انجام شود.

آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری اوباما، دوره ای 9 ماهه را برای به سرانجام رساندن مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان تعیین کرد و این دوره در ماه آوریل سال جاری میلادی به پایان می رسد از همین رو واشنگتن به شدت در تلاش است که ظرف این مدت مذاکرات سازش را به نتیجه برساند.

در راستای به نتیجه رساندن این مذاکرات، وزیر امور خارجه آمریکا چندین بار به منطقه سفر کرده و مذاکرات فشرده ای را با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان، و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، انجام داده اما با وجود این مذاکرات، دو طرف هنوز اختلاف نظر زیادی در رابطه با سازش دارند.