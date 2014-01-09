به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی چهارشنبه شب در اولین یادواره شهدای هنرمند استان با عنوان" شاهدان شیدایی" که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: وظیفه هنرمندان برجسته کردن زیبائیهای جامعه اسلامی و مظاهر الهی است و هنر باید بتواند انوار الهی را بخوبی بیان کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هنر شهیدان این بود که توانستند از خاک به افلاک پرواز کنند و زیبایی های معنوی را در اوج هنر در جامعه منعکس کنند.

محمدی تصریح کرد: زندگی پر افتخار و خون پاک شهدای هنرمندی که به گفته امام راحل بهترین سرمایه های کشورند برای نسل هنرمند امروز الگوی مناسبی است که می تواند مسیر درست را به همه نشان دهد.

وی افزود: هنرمندان با قلم رسا و زبان آتشین خود می توانند در جهت دهی صحیح به جامعه نقش ممتازی ایفا کنند که دیگران قادر به اینکار نیستند و هنرمندانی که در این عرصه گام بر می دارند کاری ماندگار انجام می دهند.

محمدی گفت: زبان هنر تاثیرگذارترین ابزار برای خلق آثاری بیادماندنی در زمینه های مختلف است و با استفاده از این هنر می توان کارهای ارزشمندی خلق و به جامعه ارائه کرد.

تهیه بانک اطلاعاتی هنرمندان شهید

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: لازم است بانک اطلاعاتی جامعی از هنرمندان شهید استان جمع آوری کنیم و دل نوشته ها، وصیت نامه و تحلیل ها و هنرنمایی شهدا در رشته های مختلف را جمع آوری و ساماندهی کرد و در اختیار نسل جوان قرار داد.

محمدی تصریح کرد: هنرمندان در شرایط کنونی رسالت سنگینی بر عهده دارند و باید در عرصه های مختلف فرهنگی گام بردارند.

در این مراسم که از سوی سازمان بسیج هنرمندان قزوین برگزار شد از خانواده های شهدا علی اصغر عاملی، علی تاج احمدی، جعفر پاو، محمود رفیعی، براتعلی سیاهکالی مرادی به نمایندگی از 44 خانواده شهید هنرمند استان قزوین تجلیل شد.

حماسه خوانی توسط کویتی پور، نقالی توسط مجتبی حسن بیگی، شعرخوانی توسط سکاک و رونمایی از نقاشی زنده از تمثال امام راحل توسط استاد زنده دل از دیگر برنامه های این مراسم بود.