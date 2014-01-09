به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی پس از پیروزی تیم ذوب آهن برابر نفت تهران در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری اظهار داشت: تیم نفت یکی از بهترین تیم‌های ایران است. آنها هم از نظر فیزیکی و دوندگی و هم از نظر تاکتیکی تیم خوبی هستند. همین فاکتورها نفت را از سایر تیم‌ها متفاوت کرده است.

وی افزود: با وجود شرایط بد روحی بازیکنان‌مان، امروز برابر نفت تهران منظم بازی کردیم. بازیکنان با تمام وجود در تلاش هستند تا ذوب آهن، این تیم ریشه دار و قدیمی شرایط مناسب تری را پیدا کند. امیدوارم این انرژی و انگیزه در مسابقات بعدی هم ادامه داشته باشد.

سرمربی ذوب آهن با تاکید بر اینکه مقابل تیم نفت تهران، ایجاد موقعیت هم خوب است، درباره بازی ضد فوتبال شاگردانش هم گفت: دفاعی بازی کردن با ضد فوتبال فرق دارد. یک موقع هست که تیمی برای حفظ نتیجه، در دفاع جمع می‌شود و زیر توپ می‌زند؛ یک موقع هم تیمی خوب دفاع می‌کند و در عین حال به دروازه حریف هم حمله می‌کند.

تقوی ادامه داد: ما برای تیم نفت احترام زیادی قائلیم. بازی مقابل این تیم واقعا دشوار است. با این حال ما برابر آنها دفاعی بازی نکردیم و در تلاش بودیم تا روزنه‌های نفوذ آنها را ببندیم. حتی در نیمه دوم صاحب فرصت‌های خوب گلزنی شدیم که آنها را ازدست دادیم.

وی در پایان گفت: تیمی نبودیم که بخواهم جلوی نفت وقت کشی کنیم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم که حتی در شرایطی که به سه امتیاز تمام مسابقات نیاز داریم، اخلاق محورانه بازی می‌کنند.

تیم‌های فوتبال ذوب آهن و نفت تهران امروز پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه دستگردی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن به اتمام رسید.