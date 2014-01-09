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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۰۱

گل محمدی تاکید کرد:

می‌توانستیم برنده باشیم/ ذوب‌آهن بازیکنان باهوشی دارد

می‌توانستیم برنده باشیم/ ذوب‌آهن بازیکنان باهوشی دارد

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: از عملکرد بازیکنانم در بازی با ذوب آهن با وجود شکست و از دست دادن سه امتیاز راضی هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از شکست تیم فوتبال نفت تهران برابر ذوب آهن در نشست خبری اظهار داشت: بازی بسیار خوب و جانداری بود. به ذوب آهن به خاطر این برد تبریک می‌گویم. ما می‌توانستیم در این دیدار برنده باشیم ولی متاسفانه از فرصت‌هایمان استفاده نکردیم.

وی افزود: ذوب آهن فقط سه بار حمله کرد و توانست از یکی از فرصت‌هایش به گل برسد. باید بگویم ذوب آهن از بازیکنان باهوش و حرفه‌ای بهره می‌برد و از این هوش‌شان هم به نحو احسن استفاده کردند.

سرمربی تیم نفت خاطرنشان کرد: نیمه دوم مسابقه کاملا در اختیار ما بود و فرصت‌های زیادی داشتیم که به گل برسیم ولی فکر می‌کنم نبود دو مهاجم تمام کننده یعنی رضا و هادی نوروزی باعث شد تا در امر گلزنی ضعیف عمل کنیم. تیم ما جوان و آینده دار است. امید زیادی به بازی‌های بعدی داریم و سعی می‌کنیم این شکست را جبران کنیم. در این مسابقه هم با وجود شکست، در مجموع از عملکرد تیمم راضی هستم.

تیم‌های فوتبال ذوب آهن و نفت تهران امروز پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه دستگردی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن به اتمام رسید.

کد مطلب 2211193

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