به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دیدار از هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت 14:30 امروز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ذوب آهن به اتمام رسید. محسن بیاتی‌نیا در دقیقه 38 برای ذوب‌‌آهن گلزنی کرد.

با این نتیجه ذوب‌آهن 20 امتیازی شد و موقتا جای صبای قم را در رده دوازدهم جدول گرفت. تیم نفت تهران هم که می‌توانست با پیروزی به طور موقت به صدر جدول برود، با این شکست با 38 امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند.

سایر مسابقات هفته بیست و دوم روز شنبه برگزار خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:

شنبه - 21/10/92

* گسترش فولاد تبریز - راه‌آهن سورینت، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی گسترش

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

* سپاهان اصفهان - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولاد شهر

* فجرسپاسی شیراز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه غدیر اهواز

* استقلال تهران - استقلال صنعتی خوزستان، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی