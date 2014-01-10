همکاری شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست در برگزاری باشکوه هفته هوای پاک شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری در دومین نشست گرامی داشت هفته هوای پاک که با حضور نمایندگان سازمانها و ارگانهای زیر مجموعه شهرداری تهران برگزار شد با اشاره به شعار هفته هوای پاک امسال که انرژی پاک، مسئولیت اجتماعی و آسمان آبی است، آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در جهت مشارکت شهروندان را یکی از مهترین برنامه های این هفته برشمرد و افزود: حفاظت از محیط زیست شهری به ویژه پیگیری و حل بحران آلودگی هوای تهران نیازمند همکاری کلیه دستگاههای دولتی من جمله، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، صاحبان صنایع، خودروسازان، سازمانهای مردم نهاد، شهرداری‌ و شهروندان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر همکاری و تعاملات سازنده‌ای بین شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور صورت گرفته اظهار امیدورای کرد که با توجه به ضرورت مقابله جدی با آلودگی هوا هفته هوای پاک امسال با همکاری این دو نهاد با شکوه هر چه تمام برگزار شود.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اقدامات شهرداری تهران در هفته هوای پاک را برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق سازمانهای غیر‌دولتی مردم نهاد در مناطق 22 گانه، معاینه فنی خودروهای شهرداری در غالب طرح جهادی و ضربتی، ‌استفاده از ظرفیت رسانه ملی و تبلیغات محیطی سطح شهر تهران در جهت اطلاع رسانی به شهروندان، اخطار و کنترل صنایع آلاینده محدوده شهر تهران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، کنترل ویژه خودروهای فاقد برچسب معاینه فنی، دودزا و فرسوده در محدوده طرح ترافیک با همکاری نیروی انتظامی، تشویق و تقدیر از فعالان عرصه محیط‌زیست شهری و اجرای برنامه روز بدون خودروی شخصی اعلام کرد.

در این نشست هر یک از سازمانها و ارگانها‌ی زیر مجموعه شهردار‌ی تهران به ارائه برنامه‌های خود در هفته هوای پاک پرداختند.