ایران و روسیه در حال مذاکره برای عقد یک قرارداد بزرگ نفتی هستند 

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود می نویسد : در صورت امضای این قرارداد بزرگ، روسیه در هر روز 500 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می کند و در عوض آن کالا و تجهیزات به تهران ارسال می کند.

یک مقام روسی که در جریان مذاکرات مسکو و تهران قرار دارد به رویترز گفت : پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده و به احتمال زیاد به موفقیت ختم می شود. ما در حال مذاکره در مورد جزئیات برای نهایی کردن این قرارداد هستیم و تاریخ دقیق امضای این قرارداد به حل شدن جزئیات بستگی دارد.

به گفته این مقام روسی، خواست مسکو آن است که این قرارداد هرچه سریعتر انجام شود. رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ایرانی نیز می نویسد که تهران نیز امیدوار است که این قرارداد هرچه سریعتر امضا شود.

رویترز توضیح چندانی درباره این قرارداد نداده و می نویسد : این مذاکرات به دلیل توافقنامه ای است که در ماه نوامبر (آذرماه) میان ایران و کشورهای 1+5 به امضا رسید و قرار است که در صورت اجرای این توافقنامه بخشی از تحریم های ایران لغو شود.

بر اساس این گزارش، البته روسیه برای عقد این قرارداد باید به نوعی رضایت دیگر کشورهای حاضر در گروه 1+5 را به دست بیاورد. این در حالی است که در روزهای گذشته گزارش هایی در مورد تلاش شرکت های نفت غربی برای عقد قرارداد با ایران و حضور مجدد در میدان های نفتی جمهوری اسلامی منتشر شده بود.

در همین رابطه اشپیگل در مطلبی با عنوان "تغییر قرن: سرمایه گذاران بین المللی به تهران هجوم آورده اند" به تلاش شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی برای حضور دوباره در ایران اشاره می کند.

"دانیل برنبک" رئیس کمیته صنایع و تجارت آلمان در تهران، در این رابطه به اشپیگل گفت: هواپیماهای مسافری که عازم ایران هستند مملو از شخصیت های ایتالیایی هستند. این شخصیت ها شامل افرادی از شرکت انی و اس پی ای هستند.

به نوشته اشپیگل، فرانسه نیز در راه حضور دوباره در ایران است. در قراردادی که ارزش آن به میلیاردها دلار می رسد فرانسه مجددا مجوز صادرات قطعات خودروهای پژو را به ایران داده است.

به نوشته این روزنامه ها، علاوه بر ایتالیا و فرانسه، آمریکا نیز با شرکت های اگزون موبایل و شورون و تعداد دیگر از شرکت ها در مسیر حضور مجدد در ایران است. به گفته برنبک، این شرکت ها مسئول نوسازی تاسیسات استخراج، تولید و پالایش نفت در ایران هستند. این شرکت ها همچنین توسعه میدان های جدید نفتی در ایران را برعهده خواهند داشت.