نطق مطهری در جلسه هیات نظارت مجلس بررسی می شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: در جلسه هفته گذشته هیات نظارت مجلس بر نمایندگان مقرر شد، در جلسه آینده هیات نظارت که چهارشنبه آینده خواهد بود، با حضور علی مطهری متن کامل نطق میان دستورش که موجب اعلام جرم توسط دادستان تهران شد، بررسی شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از این جلسه در خصوص پرونده مطهری تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی به مناسبت 9 دی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تنها راه پایان دادن به فتنه سال 88 محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، حصر خانگی طولانی مدت، بدون محاکمه ، توجیه قانونی و شرعی ندارد.

این اظهارت علی مطهری موجب اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی شد.

این موضوع نیز واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات نظارت مجلس بر نمایندگان را بر انگیخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: فارغ از محتوای مباحث مطرح شده توسط آقای مطهری که قابل نقد است، این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستان محترم ندارد. اگر تصور توهین از عبارات ایشان گردیده باید از مسیر قانونی آن که در تبصره 1 ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15 فروردین 91 آمده است، اقدام کرد و احتیاج به این همه بحث رسانه ای در کشور نداشت.



لاریجانی با بیان اینکه بنده نیز برخی از دعاوی آقای مطهری به خصوص آن بخش که مربوط به قوه قضائیه بود را نادرست و قدری تحقیرآمیز می دانم اما بحث بر درستی و نادرستی گفتار نیست، بحث در این است که آن ساحتی که قانون اساسی برای صیانت از آزادی بیان مخصوصا برای نمایندگان قائل شده است، اقتضا دارد که دادستان محترم از تفسیر محدود قانون پرهیز نماید و قطعا مقصود من توسیع بلا وجه در تفسیر قانون نیز نمی باشد بلکه مراد مر قانون است با نگاه خوشبینانه و متکی بر آزادی بیان و این رویکرد برای وجهه نظام و آینده آن قطعا بهتر و نافع تر است.

غلامرضا اسدالهی عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان و نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نحوه ور ود دادستانی تهران به این موضوع گفت: تاکنون قوه قضائیه راسا در خصوص نماینده ای اعلام جرم نکرده بود اگر برخی اقدامات نمایندگان جنبه مجرمانه عمومی داشته باشد دادستان می تواند اعلام جرم کند که در این صورت پرونده نماینده به شعب دادگاهها انتقال داده می شود.



وی افزود: شعبه مذکور نیز احضاریه را به هیات رئیسه مجلس می فرستد، هیات رئیسه نیز از هیات نظارت مجلس بر نمایندگان استعلام می کند که آیا نطق نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر.



وی تاکید کرد: پرونده های زیادی در هیات نظارت بر اساس این روال از سوی قوه قضائیه ارسال شده است.

براساس این گزارش، مقرر شد نطق علی مطهری به روال گذشته این نوع موضوعات، در هیات نظارت بررسی شود.