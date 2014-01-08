اعلام جرم دادستانی علیه من اساسا درست نبود/ کوچک زاده چه لذتی از خشونت می برد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی گفت: آقای کوچک زاده گفتند که من در نطق خودم به قضات توهین کرده و قضات را غیر مستقل دانسته ام، در حالی که اساسا در نطق من هیچ اشاره ای به قضات نبوده است.

وی افزود: انتقاد من به مدیریت قوه قضائیه بود که باید استقلال بیشتری داشته باشد، مثال هایی هم زده بودم و کل حرف من این بود که داستان فتنه را حل کرده و آن را تمام کنیم.

مطهری ادامه داد: تا کی می خواهیم به این قضیه ادامه دهیم، اگر ما حق چنین اظهارنظری را نداریم باید گفت فلسفه وجودی مجلس زیر سئوال رفته و اساسا اعلام جرم قانونی نبوده، نمی دانم آقای کوچک زاده چه لذتی از خشونت می برد که شبانه بیایند و کسی را دستگیر کنند.