موفقیت پهپادها در سرکوب تروریستها/ 25 تک تیرانداز داعش به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عراقی الصباح، ارتش عراق در عملیاتهای اخیر خود از هواپیماهای بدون سرنشین به طور گسترده استفاده کرده و این مسئله باعث موفقیتهای متعددی شده است.

بنابراین گزارش، در حملات هواپیماهای بدون سرنشین علیه تروریستها، 25 تک تیرانداز داعش که از بام منازل برای حملات خود علیه ارتش استفاده می کردند به هلاکت رسیدند.

"سمیر الشویلی" معاون رسانه ای یگان مبارزه با تروریسم عراق در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیتی با استفاده از هواپیماهای بسیار پیشرفته توانستند ساختمان اصلی امنیت عمومی در شهر الرمادی (استان الانبار) را از وجود تروریستها پاکسازی کنند.

وی افزود: هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده ارتش عراق به دوربینهای حرارتی و دید در شب مجهز است و تصاویر تلویزیونی ارسال شده توسط آنها به گروههای امنیتی برای انجام ماموریتها کمک می کند.

وی تاکید کرد: این هواپیماها فناوری بسیار پیشرفته دارند و از همه جهتها فیلمبرداری می کنند.

دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- ارتش عراق چندین عضو گروه تروریستی داعش را که تلاش داشتند با پوشیدن لباس زنانه از میدان نبرد فرار کنند در استان الانبار و صلاح الدین بازداشت کردند. در بین بازداشت شدگان در منطقه تکریت استان صلاح الدین یکی از سرکردگان داعش حضور داشته است.

- منابع امنیتی از توسعه دایره عملیات ارتش عراق به مناطق و نواحی تابعه استان الانبار خبر می دهند. در این عملیاتها سه قایق تروریستها در رود فرات که از آن برای حمل و نقل استفاده می کردند منهدم شد.

- نیروهای امنیتی عراق دو مخفیگاه گروه تروریستی داعش را در غرب الانبار منهدم کردند.

- حملات توپخانه ای و موشکی نیروهای امنیتی عراق به مقرهای داعش در خیابان شصتم ، منطقه البکر ، منطقه افسران و اندلس در استان الانبار، تروریستها را به مناطق دیگر فراری داد.

- بالگردهای ارتش عراق، بیمارستان صحرایی تروریستها در منطقه الخالدیه در شرق فلوجه را منهدم کردند.