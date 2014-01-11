کشته و زخمی شدن34 نفر در دو انفجار در الانبار/ استفاده از هواپیماهای پیشرفته در عملیات ضد داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلس عراق در استان نینوی اعلام کرد: در حمله افراد مسلح به یک مرکز ایست بازرسی در منطقه الیرموک در غرب موصل یک پلیس کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی عراقی در استان کرکوک تاکید کردند: تعدادی از تروریستهای داعش به یک مرکز ایست بازرسی ارتش در غرب کرکوک حمله کردند که با واکنش نیروهای ارتش مهاجمان کشته شدند.

در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در غرب کرکوک نیز دو نظامی عراقی زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی اعلام کردند: در درگیری های پنج روز گذشته در فلوجه و الانبار 60 نفر کشته و297 نفر دیگر زخمی شده اند.

محمد الدلیمی مسئول بخش فوت شدگان در اداره بهداشت الانبار با اعلام این مطلب افزود: در الرمادی 43 نفر کشته و 166 نفر دیگر زخمی و در فلوجه 17 نفر کشته و 132 نفر دیگر زخمی شده اند.

در استان صلاح الدین نیروهای امنیتی عراقی 9 مظنون تروریستی را بازداشت کردند که در میان آنها یکی از سرکرده های داعش نیز مشاهده می شود.

منابع امنیتی همچنین از کشته شدن 25 عضو داعش در الرمادی و عملیات ارتش عراق در این منطقه خبر دادند.

در بغداد نیروهای امنیتی عراقی دو بمب را منطقه الزیدان در غرب بغداد خنثی کردند.

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: نیروهای امنیتی ابو صفاء الدمشقی وزیر دارایی داعش و چهار مظنون تروریستی دیگر را در الرمادی بازداشت کردند.

این منبع همچنین از بازداشت چهار مظنون تروریستی در همان منطقه خبر داد و افزود: عملیات نظامی در صحرا و شهر الرمادی در الانبار علیه تروریستها ادامه خواهد یافت.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان واسط اعلام کرد: انفجار بمب کارگذاشته شده در داخل خودرویی در جنوب الکوت در مرکز واسط سبب کشته شدن راننده این خودرو شد.

سمیر الشویلی از مسئولان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق گفت: عراق از هواپیماهای پیشرفته برای جنگ علیه داعش استفاده می کند و تاکنون دو بار از این هواپیماها در عملیات جاری الانبار استفاده شده است.

منابع امنیتی عراقی از انهدام ادوات و مراکز وابسته به تروریستها در منطقه ابوکوی در القائم در الانبار خبر دادند.

منابع امنیتی عراقی از کشته شدن 4 نفر و 30 زخمی در دو انفجار بمب در استان الانبار در غرب عراق خبر دادند.