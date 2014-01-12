ورود کشتیهای چینی به دریای چین شرقی / فرار هزاران اندونزیایی بر اثر آتشفشان

کره شمالی



خبرگزاری فرانسه از محکومیت تلاشهای نخست وزیر ژاپن برای تغییر قوانین دفاعی از سوی پیونگ یانگ خبر داد و نوشت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از افزایش تلاشها با هدف تغییر و اصلاح قانون اساسی تا سال 2020 خبر داده که این موضوع نشان دهنده ماهیت نظامی گرایی ژاپن و تصمیم توکیو برای بازگشت به دوران امپریالیستی و نفوذ بر آسیا است.



ژاپن



رسانه ها همچنین از ورود سه فروند کشتی دولتی چین به آبهای برون ساحلی جزایر تحت کنترل ژاپن موسوم به سواحل جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی خبر دادند که چینی ها از آن به عنوان جزایر دیایوئو یاد می کنند.



بر این اساس چینی ها با ورود به آبهای این جزایر در پی آن هستند تا نشان دهند مالکیت این جزایر بدون سکنه که سرشار از منابع سوخت فسیلی و ماهیگیری بوده، از آن پکن است.



ورود کشتی های چینی به آبهای مورد مناقشه با ژاپن پس از آن صورت می گیرد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از مقبره نظامیان کشته شده این کشور در جنگ جهانی اول دیدار کرد، اقدامی که مورد اعتراض چین و کره جنوبی قرار گرفت.



در پی این اقدام چین، وزارت خارجه ژاپن در تماسی تلفنی با سفیر چین در توکیو به این اقدام اعتراض کرده و خواستار خروج کشتی های چینی از آبهای مورد مناقشه شد.



جزایر سینکاکو مورد ادعای ژاپن، چین و تایوان است.



اندونزی



رویترز نیز از فرار بیش از 25 هزار و 516 نفر از ساکنان مناطق اطراف کوه آتشفشان مونت سینابونگ در جزیره سوماترا در غرب اندونزی به خاطر فوران آتشفشان و سرازیر شدن گدازه های آتشفشان و دیده شدن خاکستر تا ارتفاع پنج هزار متری به هوا خبر داد.



تری بودیارتو مدیر واکنش اضطراری سازمان تسکین بلایای ملی اندونزی نیز از سرازیر شدن گدازه های این آتشفشان به سمت یک رودخانه خبر داد، اما به تلفات ناشی از فوران آتشفشان اشاره نکرد.



بر این اساس در پی هشدار آژانس ملی آتشفشان شناسی اندونزی درباره فوران مجدد آتشفشان، اندونزی در وضعیت قرمز قرار گرفت.



نپال



آسوشیتدپرس نیز گزارش داد دولت نپال خواستار تشکیل جلسه مجلس موسسان قانون اساسی در 22 ژانویه (دوم بهمن) یک ماه پیش از زمان مقرر با هدف حل اختلافات میان نخست وزیر و رئیس جمهور شده است.