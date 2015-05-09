ارتش چین به تلاش ژاپن برای انکار تاریخ هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش چین در خصوص هشیاری کامل کشورش درقبال انکار تاریخ تجاوزگری توسط ژاپن هشدار داد.

روزنامه ارتش آزادیخواه چین که روزنامه رسمی ارتش نیز محسوب می شود، پیش از سفر شی جین پینگ رییس جمهور این کشور برای شرکت در مراسم هفتادمین سالگرد پیروزی روسیه بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در روسیه با اشاره به تلاش برخی گروه های سیاسی و شخصیت های ژاپنی در امحاء تاریخ «جنایت های وحشیانه» ژاپن در تهاجم آن کشور به چین از ادای احترام به جنایتکاران جنگی توسط ژاپن ابراز نگرانی کرد.

در بخشی از سرمقاله این روزنامه آمده است: ژاپن هنوز هم با زیبا جلوه دادن تهاجم و عصر استعمار خود و به تصویر کشیدن واقعیت های تاریخی تحریف شده و فرار از اجرای عدالت بین المللی می کوشد تا با وجدان بشریت در انزجار از خونریزی مقابله کند.

این روزنامه در ادامه از لزوم حفظ هشیاری کامل کشورش در این خصوص خبر داد.

روابط دو کشور چین و ژاپن با خاطرات تلخ باقی مانده از دوران اشغال چین توسط ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم و ادامه آن در هنگام جنگ و نیز در سال های اخیر به دلیل مناقشات ارضی فیمابین در دریای چین جنوبی و عدم اعتماد طرفین از سیاست های امنیتی سختگیرانه ژاپن و صراحت چین در توسعه صنایع تسلیحاتی به سردی گراییده است.

چین مدعی قتل عام ۳۰۰,۰۰۰ چینی توسط نظامیان ژاپن در سال ۱۹۳۷ بوده و خواستار جبران آن است. دادگاه محاکمه جنایت های جنگی متفقین، تلفات این کشتار را ۱۴۲,۰۰۰نفر اعلام کرده است.

در جریان سخنرانی شینزو آبه رییس جمهور ژاپن در کنگره آمریکا که در ماه گذشته انجام شد، وی از حضور ژاپن در جنگ جهانی دوم ابراز تأسف کرد، اما از عذرخواهی در این باره خودداری نمود. این اقدام با اعتراض چین همراه شد.