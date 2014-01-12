کاندیداهای بخش بین الملل جشنواره جام جم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان حدود 300 اثر رسیده به دبیرخانه سومین جشنواره جام جم تعداد 20 اثر در ژانرهای سریال و مستند با موضوع مقاومت و بیداری اسلامی کاندیدا شدند که این آثار از کشورهای لبنان، ترکیه، سوریه، آمریکا، قطر، فلسطین، کانادا، مصر، نروژ و انگلیس هستند.

آثار تلویزیونی با موضوع مقاومت و بیداری اسلامی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ تولید و پخش شده باشند امکان حضور در بخش بین الملل سومین جشنواره تلویزیونی جام جم را داشتند.

سومین جشنواره تلویزیونی جام جم در ۶ بخش مجموعه‌های تلویزیونی، فیلم‌های تلویزیونی، انیمیشن، مستند، برنامه‌های ترکیبی و بین‌الملل برگزار می‌شود.

مرتضی شمسی، چنگیز حسنی، مسعود ترقی جاه، محمد حسین تمجیدی، محمد داوودی، ریاض شاهین از فلسطین، ناصر اخضر از لبنان و آیدا شلافر از سوئیس داوران این بخش جشنواره هستند و غلامعلی رمضانی دبیری این بخش را برعهده دارد.

کاندیداهای بخش بین الملل سومین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما به شرح زیر است:



"گسیل دسته جمعی" (Distpaches: Children of Gaza)، مستند، جزا نیومان، سال 2010 از انگلیس

"بحرین: فریاد در تاریکی" (Bahrain: Shouting in the Dark)، مستند، می ینگ ولش، سال 2011 از قطر

"گسیل دسته جمعی: لابی اسرائیلی انگلیسی" (Dispatches: Britain Israel Lobby)، مستند، پیتر اوبورن، سال 2009 از انگلیس

"اشک‌های غزه" (Tears of Gaza)، مستند، وبکه لاکه برگ، سال 2010 از نروژ

"آن مردم" (Those People)، مستند، محمد حسام، سال 2012 از مصر

(Death of Fear)، مستند، راجر عمر، سال 2011 از قطر

Yemen: A tale of two Protes مستند، ریم حداد سال 2011 از قطر

Cast Lead، مستند، تقرید صادق سال 2009 ز کانادا-فلسطین

"عیون الحقیقه"، مستند، ریاض شاهین سال 2007 از فلسطین

"حورا بغداد"، مستند، رشید مشهراوی سال 2010 از قطر

"فلوجه نسل گمشده"(Felluja A Lost Generation)، مستند، فیورال علانی سال 2011 از آمریکا

"انا القدس"، سریال، باسل الخطیب سال 2010 از سوریه

"فلسطین غریب"، سریال، حاتم علی، سوریه

"مساجدنا تبقی و تکبر"، مستند، سال 2013 از لبنان

"الاجتیاح"، سریال، شوقی الماجری از اردن

"امین الجهاده و الشهاده"، مهدی کانسو سال 2011 از لبنان

"قیامه البنادق"، سریال، عمار رضوان از لبنان

"الخراب الثالث"، مستند، محمد دبوق از لبنان

"الغالبون" 1 و2 ، سریال، رضوان شاهین/ باسل الخطیب سال 2011 از لبنان

"جدایی"، سریال، علی انورتان، سال 2007 از ترکیه

"اشباح هیکل"، مستند، مهدی کانسو از لبنان

