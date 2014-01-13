گرد محرومیت همچنان بر چهره برخی محلات برازجان/ لزوم بهبود مبلمان شهری و آسفالت معابر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری برازجان دارای 63 سال سابقه است و در این مدت کارهای بسیار زیادی در سطح شهر برازجان صورت گرفته است و با اجرای پروژه‌های مختلف این شهر به وضعیت کنونی رسیده است.

در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و به ویژه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار زیادی در راستای بهبود مبلمان شهری و تغییر چهره کوچه‌ها و خیابان‌ها صورت گرفته است و طرح‌ها و پروژه‌های بسیار زیادی نیز در این راستا در دست اجرا است.

با این وجود، برخی از نقاط شهر برازجان همچنان در محرومیت به سر می‌برند و از نظر توسعه شهری دارای مشکلات زیادی هستند و مردم این مناطق خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان به این نیازها و خواسته‌ها هستند.

محله خضر برازجان یکی از این محله‌های محروم است که اهالی این محله یکی از مهمترین مشکلات خود را عدم اجرای آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر عنوان کرده و خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان به این وضعیت هستند.

تعداد انگشت‌شماری کوچه آسفالت‌شده در محله ما وجود دارد

باقر سراج‌زاده عضو هیئت امنای مسجد خضر برازجان با اشاره به برخی از مشکلات و نیازهای این روستا گفت: بسیاری از کوچه‌های این محله از داشتن آسفالت محروم هستند و تعداد کوچه‌های آسفالت‌شده از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است.

وی به برخی دیگر از مشکلات این محله اشاره کرد و افزود: رودخانه فصلی آردو در بارندگی‌های مختلف طغیان کرده و خساراتی وارد می‌کند که حصار کشی و احداث پل‌های بزرگ‌تر بر روی آن از خواسته‌های جدی مردم است.

سراج‌زاده در ادامه با تعطیلی بازارچه این محله اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از مردم خضر از طریق بازارچه میوه و تره‌بار مجاور اشتغال به کار داشتند که با تعطیلی این بازارچه شغل خود را از دست داده‌اند.

وی خواستار رسیدگی مسئولان به نیازها و خواسته‌های مردم این محله شد و اضافه کرد: امیدواریم آسفالت کوچه‌ها و معابر در دستور کار قرار بگیرد و شاهد تغییر در وضعیت فعلی باشیم.

محرومیت برخی مناطق به خاطر تبعیض است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: همه تلاش ما رسیدگی به مناطق محروم و رفع محرومیت از چهره نقاط مختلف شهرستان است که در این راستا تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار زیادی را داشته ایم.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد تصریح کرد: در برخی مناطق میزان خدمات رسانی بسیار کم است و باعث شده تا این محلات همچنان محروم باشند و این موضوع اصلا عادلانه نیست.

وی تاکید کرد: برخی افراد عقیده دارند که از واژه "محروم" نباید استفاده کرد ولی به خاطر اینکه این محلات از خدمات، امکانات و رفاه عمومی برخورداری کمتری دارند، محروم هستند و محرومیت آن به دلیل تبعیض و خساست‌های گذشته است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مسئولان باید همه ظرفیت‌ها را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم به کار بگیرند و بدون هیچ‌گونه منتی برای رفع دغدغه های مردم در همه نقاط کشور تلاش کنند.

اولویت آسفالت کوچه‌ها با محلات محروم باشد

وی اضافه کرد: به منظور توسعه مناطقه محروم، اولویت آسفالت کوچه‌ها را در کمیته برنامه ریزی سال 91 با آسفالت و روشنایی کوچه‌های محلات محروم قرار دادیم و برای 50 درصد کوچه‌ها نیز اعتباراتی در نظر گرفته شد ولی این مهم تاکنون محقق نشده است و این موضوع را در سال جاری نیز مطرح کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد در ادامه خواستار تلاش و همدلی همه مسئولان برای رفع نیازها و مشکلات مردم شد و گفت: همدلی و همکاری همه مردم و دستگاه‌ها و مسولان باعث می‌شود تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بر لزوم ایجاد پل دسترسی بین محله خضر و دو محله مجاور تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید اعتبار ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شود و حصارکشی رودخانه فصلی آردو نیز باید به زودی انجام شود.

وی در ادامه با انتقاد از گسترده کردن محدوده شهر با وارد کردن زمین‌های جدید، ادامه داد: با انجام این نوع گستردگی،‌ برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به آن محلات باید از حقوق مناطق قدیمی استفاده شود.

گرانی آسفالت و عدم استقبال پیمانکاران از مناقصه شهرداری

شهردار برازجان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه محلات مختلف برازجان اظهار داشت: به منظور احداث پل بر روی رودخانه فصلی آردو نیازمند 20 میلیارد ریال هستیم و عملیات اجرایی این پل در صورت تصویب 70درصد مبلغ مورد نظر در کمیته برنامه ریزی و یا آب منطقه‌ای اغاز می‌شود.

ماشالله احمدی به بدهی هشت میلیارد تومانی شهرداری برازجان اشاره کرد و افزود: با این وجود باید ماهانه 600 میلیون تومان حقوق حقوق و مزایا به کارکنان وکارگران خود پرداخت کنیم و مشکلات بسیار زیادی داریم.

وی با اشاره به اعتبارات 1.5 میلیارد ریالی شهرداری برازجان برای آسفالت کوچه‌ها در سال جاری، تاکید کرد: با توجه به گرانی آسفالت و عدم استقبال پیمانکاران و در حالی سه مرحله مناقصه برگزار کردیم، موفق به جذب پیمانکار نشدیم.

شهردار برازجان با بیان اینکه راه‌اندازی کارخانه آسفالت برازجان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، بیان داشت: کارخانه آسفالت شهرداری برازجان به دلیل نداشتن فیلتر تسویه هوا چندین سال در تعطیلی به سر می برد که قابل قبول نیست.

280 کوچه برازجان نیازمند آسفالت و مرمت هستند

وی از تلاش برای راه‌اندازی منابع درآمدی جدید در شهرداری برازجان خبر داد و اضافه کرد: در حالی که شهرداری برازجان 63 سال سابقه دارد ولی هنوز منابع درآمدی پایداری را در این شهر شاهد نیستیم.

احمدی با اشاره به راه اندازی دفتر و کارخانه سنگ شکن شهرداری برازجان در آینده نزدیک، افزود: طرح شهردار محله در سطح محلات برازجان در شورای اسلامی شهر در حال بررسی است و با اجرایی شدن آن، معتمدین محلی می توانند کمک‌های فراوانی به ارائه خدمات توسط شهرداری انجام دهند.

وی از لایروبی رودخانه‌های فصلی به صورت منظم و مکرر برای کاهش مشکلات سیلاب‌های احتمالی خبر داد و گفت: از یک‌هزار کوچه برازجان، 200 کوچه نیازمند آسفالت‌کشی و 80 کوچه نیز نیازمند مرمت و بازسازی هستند.

شهردار برازجان در ارتباط با مشکلات کوچه‌های محله خضر برازجان اظهار داشت: در این محله حدود 90درصد کوچه‌ها شامل طرح تفصیلی تعریض و مرمت بافت قدیمی هستند که نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح هستیم.