محمدرضا موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اين كه شورای توسعه و برنامه‌ریزی خراسان شمالي در بخش برنامه صادرات کالا از اين استان به خارج از کشور، سهم صادراتي خراسان شمالي براي سال 92 را 127 ميليون دلار مصوب كرده بود، اظهار كرد: اين تعهد در 9 ماهه گذشته از امسال به طور كامل محقق شد.

به گفته وي از ابتداي امسال تا پايان آذرماه 502 هزار تن كالا به ارزش 127 ميليون دلار از خراسان شمالي به ديگر كشورها صادر شد كه اين ميزان نسبت به برنامه سال 92(127 ميليون دلار در كل سال) به طور 100 درصد تحقق يافته است.

موفق اضافه كرد: اين ميزان صادرات به نسبت مدت مشابه پارسال از نظر وزني 67 درصد و از نظر ارزش دلاري دو درصد بيشتر شده است.

او عمده كالاهاي صادراتي خراسان شمالي در 9 ماهه گذشته از امسال را شامل محصولات پتروشيمي از جمله اوره، ملامين و آمونياك، اكسيد آلومينيوم، محصولات فولادي، محصولات پلاستيكي، محصولات ساختماني شامل ايزوگام، سيمان، سنگ گرانيت، سنگ مرمر و كاشي، ظروف شيشه اي، يخچال ويتريني، اجزا و قطعات موتورسيكلت، يراق آلات، محصولات كشاورزي شامل انگور، پياز، خيار، كلم برگ، سيب درختي، گوجه فرنگي، چاي و هندوانه، محصولات صنايع غذايي از جمله ماكاروني، ماست، دوغ، ژله، كيك، كلوچه و... كمد، ميز تلويزيون، دستگاه اتوجوش و... ذكر كرد.

موفق اظهار داشت: اين ميزان كالا به 20 كشور جهان از جمله افغانستان، تركمنستان، تركيه، عراق، موزامبيك، هند، مالزي، سريلانكا، اكراين، روسيه، قراقستان، قرقيزستان، آذربايجان، تاجيكستان، پاكستان، اندونزي، عمان، ازبكستان و استراليا صادر شده است.

به گفته وي در اين مدت تركمنستان با اختصاص 30 درصد، هندوستان با 21 درصد، تركيه با 16 درصد، افغانستان با هشت درصد و تاجيكستان با اختصاص هفت درصد از صادرات خراسان شمالي مهمترين كشورهاي مقصد كالاهاي صادراتي استان بوده اند.

موفق سهم صادرات خراسان شمالي از گمرك اين استان را نيز از نظر ارزشي 55 ميليون و 765 هزار دلار و از نظر وزني 104 هزار و 263 تن اعلام كرد و گفت: اين ميزان صادرات به نسبت مدت مشابه پارسال به ترتيب از نظر ارزشي 218 درصد و از نظر وزني 378 درصد بيشتر شده است.

او در مورد آمار صادرات خراسان شمالي به تفكيك گروه هاي كالايي نيز اظهار كرد: در 9 ماهه گذشته از امسال صادرات بخش صنعت استان 313 هزار و 111 تن به ارزش 44 ميليون و 616 هزار دلار بوده كه اين ميزان به نسبت مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزي 35 درصد و از نظر وزني هم 213 درصد رشد داشته است.

موفق عنوان كرد: در بخش پتروشيمي هم در 9 ماهه گذشته از امسال 185 هزار و 56 تن كالا به ارزش 79 ميليون و 335 هزار دلار از خراسان شمالي صادر شده كه اين ميزان به نسبت مدت مشابه پارسال از نظر ارزشي 15 درصد و از نظر وزني 0.3 درصد بيشتر شده است.

به گفته وي در بخش كشاورزي هم در 9 ماهه گذشته از امسال سه هزار و 339 تن كالا به ارزش سه ميليون و 49 هزار دلار از خراسان شمالي به كشورهاي هدف صادر شده كه اين ميزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزي 66 درصد و از نظر وزني 77 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان شمالی اكنون در اين استان بيش از 400 تاجر كارت بازرگاني دارند.

تحقق 100 درصدي صادرات خراسان شمالي در سال جاري در 9 ماهه گذشته از امسال در حالي روي داده كه چندي پيش سيدابراهیم حسینی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی پیش بینی کرده بود كه تا پایان امسال ارزش صادرات کالا از استان به بیش از 150 میلیون دلار مي‌رسد.

او گفته بود كه با تحقق اين پيش بيني ميزان صادرات خراسان شمالي در سال 92 به نسبت پارسال 30 درصد بيشتر مي‌شود.

در سال هاي اخير تأمین سرمایه در گردش و تحريم هاي كشورهاي غربي مهم‌ترین برنامه‌ و مشكل در زمينه توسعه صنعت و صادرات خراسان شمالي بوده‌اند.