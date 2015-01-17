۴۳ پروژه کشاورزی و صنعتی خراسان شمالی برای دریافت تسهیلات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موفق پیش از ظهر شنبه در نشست معرفی طرح های کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری در مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان شمالی، با اشاره به معرفی ۴۳ پروژه به بانک های عامل کشاورزی، صنعت و معدن و سپه برای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این پروژه ها برای دریافت تسهیلاتی به میزان یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال از محل شش هزار میلیارد ریال اعتبار ابلاغی صندوق توسعه ملی برای هشت استان محروم کشور به بانکهای عامل معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با سه بانک کشاورزی، صنعت و معدن و کشاورزی به میزان شش هزار میلیارد ریال برای طرح ها و فعالیت های سرمایه گذاری هشت استان محروم کشور منعقد شده و خراسان شمالی نیز در زمره این استان ها قرار دارد.

موفق افزود: در این زمینه تعداد ۲۱ پروژه با تسهیلاتی معادل ۱۶۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت جمعا به میزان ۵۶۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی به بانک کشاورزی معرفی شدند.

به گفته وی همچنین در این راستا ۲۲ پروژه صنعتی و معدنی نیز با ۵۷۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش و ۵۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت جمعا به میزان ۶۲۰ میلیارد ریال به دو بانک عامل سپه و صنعت و معدن معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در خراسان شمالی ۴۱۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال فعال بوده و حدود ۱۴ هزار نفر نیز در این واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال دارند.