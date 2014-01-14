به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله گروهی دوشنبه شب با برگزاری 4 مسابقه از گروه‌های A و B پیگیری شد که در گروه A ابتدا کره‌جنوبی با 3 گل میانمار را در هم کوبید و در بازی دوم تیم اردن موفق شد با یک گل عمان میزبان جام را شکست دهد.

در این گروه کره‌جنوبی با 4 امتیاز و تفاضل گل 3+ صدرنشین است و تیم‌های اردن با 4 امتیاز و تفاضل گل 1+، عمان با 3 امتیاز و میانمار بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در گروه B هم ابتدا سوریه دست به کار بزرگی زد و یک گل کره‌شمالی را شکست داد و در بازی دوم امارات هم با همین نتیجه برابر یمن پیروز شد.

در این گروه تیم امارات و سوریه با 4 امتیاز و هر کدام با 2 گل زده و یک گل‌ خورده رده‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. کره‌شمالی با 3 و یمن بدون امتیاز در رده‌های بعدی ایستادند.

- روز چهارم از مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* ایران - استرالیا، ساعت 16:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط

* ژاپن - کویت، ساعت 19:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط

گروه D:

* ازبکستان - عراق، ساعت 16:30، ورزشگاه سب مسقط

* عربستان - چین، ساعت 19:30، ورزشگاه سب مسقط