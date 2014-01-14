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۲۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۲۲

امام جمعه موقت تهران:

وهابیت منشا جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی است

وهابیت منشا جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی است

زاهدان-خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: بسیاری از قساوت‌ها و خونریزی‌های ناشی از جنگ‌های داخلی در حال حاضر و در کشورهای اسلامی ناشی از تفکرات فرقه وهابیت است که در این راستا علمای اهل سنت باید به منظور دفاع از اسلام علاوه بر آگاه سازی مردم این جنایات را محکوم کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه دوشنبه درآیین برگزاری جشن وحدت که با حضور علمای اهل تشیع و تسنن سیستان و بلوچستان در تالار اجتماعات نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت برگزار شد ازعلمای اهل سنت خواست تا  نسبت به صدور فتوای شفاف و قاطع نسبت به آگاه سازی مردم و محکومیت وهابیون اقدام کنند.

صدیقی با بیان اینکه خونریزی‌ها و شقاوت‌های صورت گرفته توسط عده‌ای فریب خورده، اسلام را محکوم به خشونت می‌کند اظهار داشت:علمای دلسوز شیعه از زمان‌های قدیم هر زمان که اهل سنت در خطر بوده است از آنها حمایت کرده اند.

وی ابراز داشت: به طور مثال در مسئله فلسطین امام راحل(ره) فلسطین را مسئله اصلی جهان اسلام معرفی کردند و در مقابل یهود یان از برادران اهل سنت فلسطینی با تمام امکانات دفاع کردند.

وی تاکید کرد : در حال حاضر نیز برادران دلسوز اهل سنت نیز باید درمقابل وهابیت که موجب ایجاد جنگ و خونریزی در کشور های اسلامی شده است از اسلام دفاع کنند.
صدیقی با بیان اینکه حساب وهابیت از علمای دین جداست اظهار داشت: این فرقه با تفکری تنگ نظرانه حتی نظریات علمی دانشمندان را رد می کند و برای مخالفان خود حکم کفر و قتل و مصادره اموال صادرمی کند.

وی با اشاره به اینکه تفرقه به حکم آیات قرآنی حرام است یادآور شد: تفکر وهابی موجب شده است تا  به جای حمایت از مردم مظلوم فلسطین موجب تقویت و حمایت اهداف شوم یهودیان و استکبار شوند.

مشاورعالی رییس قوه قضائیه در جمع علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان از وحدت به عنوان نشانه زنده بودن امت یاد کرد و گفت: اختلاف نشانه مرگ و مردگی یک ملت است.

وی تاکید کرد: تفرقه موجب تضعیف و نابودی شده و علاوه بر از بین بردن عزت و اقتدار موجب تقویت دشمن می شود.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به رسول مکرم اسلام به عنوان منادی وحدت برای جهان بشریت افزود: همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) با شرح صدر مخالفان را تحمل و دلهای آنها را به خود جذب می کرد ما نیز باید با تاسی از این سیره پیامبر در جذب و ایجاد همدلی گام برداریم.

وی افزود: خداوند متعال چنان روح بزرگی در انسان قرار داده که می تواند مخالف را به موافق تبدیل کند و لذا باید با  شرح صدر به معنی تحمل مشکلات، تحمل مخالف و جذب کردن را در پیش گرفت.

وی گفت: خداوند با نازل کردن قرآن کریم و این مشعل آسمانی ما را به فکر صحیح، اخلاق و کردار درست دعوت کرد و برای ما توسط فرستاده اش قانون زندگی و سبک زندگی را برای ما ترسیم کرد.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: اگر علما به آیات قرآن عمل نکنند پس چه کسی باید این کار را انجام دهد و لذا باید باید این نعمت را قدر بدانیم  و نشان دهیم که عالم عاقل است و متدین به دین خود.

وی همچنین ابراز داشت:  امروز نعمت بزرگ امنیت و انس و الفتی که میان علمای شیعه و سنی برقرار است باید برای سایر کشورهای اسلامی نیز الگو قرار گیرد.

صدقی بیان کرد: امروز خداوند متعال نعمت بزرگ اسلام را در کشور ما دوباره زنده کرده است و اسلام شناسی واقعی همچون مقام معظم رهبری را در خط مقدم آن قرار داده است که باید قدردان این نعمت بوده و در راستای پاسداری از آن با حفظ وحدت کوشا باشیم.

کد مطلب 2214050

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