به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه دوشنبه درآیین برگزاری جشن وحدت که با حضور علمای اهل تشیع و تسنن سیستان و بلوچستان در تالار اجتماعات نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت برگزار شد ازعلمای اهل سنت خواست تا نسبت به صدور فتوای شفاف و قاطع نسبت به آگاه سازی مردم و محکومیت وهابیون اقدام کنند.

صدیقی با بیان اینکه خونریزی‌ها و شقاوت‌های صورت گرفته توسط عده‌ای فریب خورده، اسلام را محکوم به خشونت می‌کند اظهار داشت:علمای دلسوز شیعه از زمان‌های قدیم هر زمان که اهل سنت در خطر بوده است از آنها حمایت کرده اند.

وی ابراز داشت: به طور مثال در مسئله فلسطین امام راحل(ره) فلسطین را مسئله اصلی جهان اسلام معرفی کردند و در مقابل یهود یان از برادران اهل سنت فلسطینی با تمام امکانات دفاع کردند.

وی تاکید کرد : در حال حاضر نیز برادران دلسوز اهل سنت نیز باید درمقابل وهابیت که موجب ایجاد جنگ و خونریزی در کشور های اسلامی شده است از اسلام دفاع کنند.

صدیقی با بیان اینکه حساب وهابیت از علمای دین جداست اظهار داشت: این فرقه با تفکری تنگ نظرانه حتی نظریات علمی دانشمندان را رد می کند و برای مخالفان خود حکم کفر و قتل و مصادره اموال صادرمی کند.

وی با اشاره به اینکه تفرقه به حکم آیات قرآنی حرام است یادآور شد: تفکر وهابی موجب شده است تا به جای حمایت از مردم مظلوم فلسطین موجب تقویت و حمایت اهداف شوم یهودیان و استکبار شوند.

مشاورعالی رییس قوه قضائیه در جمع علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان از وحدت به عنوان نشانه زنده بودن امت یاد کرد و گفت: اختلاف نشانه مرگ و مردگی یک ملت است.

وی تاکید کرد: تفرقه موجب تضعیف و نابودی شده و علاوه بر از بین بردن عزت و اقتدار موجب تقویت دشمن می شود.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به رسول مکرم اسلام به عنوان منادی وحدت برای جهان بشریت افزود: همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) با شرح صدر مخالفان را تحمل و دلهای آنها را به خود جذب می کرد ما نیز باید با تاسی از این سیره پیامبر در جذب و ایجاد همدلی گام برداریم.

وی افزود: خداوند متعال چنان روح بزرگی در انسان قرار داده که می تواند مخالف را به موافق تبدیل کند و لذا باید با شرح صدر به معنی تحمل مشکلات، تحمل مخالف و جذب کردن را در پیش گرفت.

وی گفت: خداوند با نازل کردن قرآن کریم و این مشعل آسمانی ما را به فکر صحیح، اخلاق و کردار درست دعوت کرد و برای ما توسط فرستاده اش قانون زندگی و سبک زندگی را برای ما ترسیم کرد.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: اگر علما به آیات قرآن عمل نکنند پس چه کسی باید این کار را انجام دهد و لذا باید باید این نعمت را قدر بدانیم و نشان دهیم که عالم عاقل است و متدین به دین خود.

وی همچنین ابراز داشت: امروز نعمت بزرگ امنیت و انس و الفتی که میان علمای شیعه و سنی برقرار است باید برای سایر کشورهای اسلامی نیز الگو قرار گیرد.

صدقی بیان کرد: امروز خداوند متعال نعمت بزرگ اسلام را در کشور ما دوباره زنده کرده است و اسلام شناسی واقعی همچون مقام معظم رهبری را در خط مقدم آن قرار داده است که باید قدردان این نعمت بوده و در راستای پاسداری از آن با حفظ وحدت کوشا باشیم.