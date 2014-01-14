انتقال سلاح برای القاعده از انبارهای لیبی / در تامین نیازهای تسلیحاتی خود ناتوان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی امروز سه شنبه خاطر نشان کرد آمریکا در تجهیز عراق به سلاحهای سبک و سنگین تردید دارد.

مالکی که با خبرگزاری رویترز گفتگو می کرد، اظهار داشت عراق به سلاحهای قدرتمندی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود از جمله جنگنده های اف 16 و انواع دیگر این جنگنده ها نیاز دارد.

وی خاطر نشان کرد نبرد ما با تروریسم هرگز متوقف نخواهد شد و ما به پیروزی در این جنگ نیاز داریم ، سلاحهای مورد نیاز خود را هر طور شده تهیه خواهیم کرد.

مالکی با تاکید بر رابطه تسلیح ارتش و مبارزه با تروریسم در الرمادی و موصل از نیاز عراق به سلاحهای پیشرفته در جنگ با تروریسم خبر داد.

نخست وزیر عراق گفت ما نیاز شدیدی به سلاحهای متوسط در جنگ با تروریسم داریم.

مالکی خاطر نشان کرد عراق خیلی منتظر نمی ماند که مثلا بالگردهای آپاچی یا جنگنده های روسی یا فرانسوی یا آمریکایی یا موشکهای دوربرد و غیره را دریافت کند، زیرا این نبرد، نبرد دو ارتش نیست، بلکه نبرد با باندهای تروریستی مسلح است و ما تلاش می کنیم این سلاحها رااز کشورهای مختلف خواه از آمریکا، روسیه و کشورهای عربی به دست آوریم.

وی افزود عراق منتظر رسیدن موشک و جنگنده نماند و عملیات الجزیره پیش از ورود محموله موشکی و جنگنده های روسی آغاز شد، اما این عملیات پس از شهادت سرتیپ محمد الکروی فرمانده لشگر هفتم تشدید شد.

مالکی اظهار داشت ما در سفر اخیرم به آمریکا خواستار دریافت موشکهای هلفایر شدم، زیرا تنها سلاح برای انجام عملیات در صحراست، زیرا نیروهای زمینی قادر نیستند مسافتهای طولانی را طی کنند و بهترین وسیله این موشکهاست.

وی درباره کمکهای آمریکا به عراق در مناطق غربی گفت آنها تصاویر هوایی از برخی اردوگاههای تروریستها در الجزیره ارائه کردند، اطلاعاتی که آنها دادند اندک بود، اما پس از سفرم به آمریکا درباره ضرورت همکاری با آمریکا به توافق رسیدیم.

وی گفت ما از روسیه سلاح خریدیم و اکنون آنها برای دادن سلاح به ما آماده هستند، رومانی و کشورهای دیگری هم اعلام آمادگی کرده اند، حتی کشورهای منطقه هم برای دادن سلاح آماده هستند، ما سلاح را هر طوری شده تهیه خواهیم کرد.

مالکی افزود : ما هرگز در تسلیح ارتش خود ناتوان نیستیم، اما عشایر و یگانهای زمینی ارتش با تروریستهایی می جنگند که سلاحهای ضد هوایی در اختیار دارند.

وی گفت این سلاحی است که ما برای تسلیح عشایر و یگانهای نظامی موجود در منطقه نیاز داریم، زیرا تروریستهای القاعده مقادیر زیادی از این سلاح در اختیار دارند که از انبارهای لیبی از طریق برخی کشورها در اختیارشان قرار گرفته است.

