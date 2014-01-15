پرونده کربلای پنج در شماره تازه فکه

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین شماره ماهنامه فکه با نگاه ویژه‌ای به عملیات کربلای پنج منتشر شد. این شماره از فکه، پرونده با سه یادداشت درباره این عملیات دارد؛ این پروندته با مطلبی از سردبیر نشریه تحت عنوان «شب‌های قدر کربلای 5» آغاز شده و در ادامه به قلم امیر‌محمد عباس‌نژاد مروری کوتاه شده بر تاریخچه و چرایی انجام این عملیات.

واکاوی عملکرد لشکر 10 سید‌الشهداء (ع) عنوان گزاش دیگری است که به همراه گزارشی با عنوان «سرزمین چاک چاک» در همین زمینه و به صوت مجزا در این نشریه منتشر شده است. همه چیز در مورد شلمچه نیز به قلم محمدجواد مهدی‌زاده، کوشیده در قالب یک اینفوگرافی درباره این منطقه و عملیات کربلای پنج شرحی داشته باشد. «انگشت حیرت» نیز در ادامه گزارش‌های این پرونده، به بازتاب خارجی اجرای عملیات کربلای پنج می‌پردازد.

فکه در شماره دی‌ماه خود اما روایت‌هایی خواندنی از مردان لشکر 10 سید‌الشهدا دارد و طی آن به گفتگو با سردار علی فضلی فرمانده این لشکر، سردار محسن سوهانی فرمانده تیپ دوم عاشورا، سردار معز خادم‌الحسینی فرمانده گردان حضرت زینب (س)، عباس قهرودی فرمانده گردان قاسم (ع)، حمید تقی‌زاده فرمانده گردان علی‌اکبر (ع)، علی‌محمد اسدی جانشین گردان حضرت زینب (س) و جمعی دیگر از فرماندهان دوران دفاع مقدس احضر در این عملیات پرداخته است.

فکه همچنین یاد شهید یدالله کلهر را گرامی داشته و زندگینامه وی را در قالب متنی به قلم فاطمه مولایی روایت کرده است که این روایت در ادامه و به قلم زهرا حسین‌پور با مرور خاطرات این شهید همراه شده است. «چشم سپاه اسلام» هم عنوان روایت کوتاه مصطفی عیدی درباره زندگی سردار شهید حاج‌احمدرضا عراقی فرمانده اطلاعات عملیات لشکر 10 سید الشهد ا(ع).

ماهنامه فکه با صاحب‌امتیازی موسسه فرهنگی هنری جنات فکه و با سردبیری علی حسین‌پور و قیمت 2500 تومان منتشر شده است.