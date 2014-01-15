هیچکس دوست ندارد دربی مساوی شود/ حاشیه بر متن غلبه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی با اشاره به دیدار روز جمعه استقلال و پرسپولیس ضمن بیان این مطلب در مورد دیدار روز جمعه گفت: شرایط این بازی با همه دیدارها فرق می کند. البته الان متاسفانه حاشیه ها بر متن غلبه کرده و برخی دنبال مسائل دیگری هستند. بازیکنان ما با رفتار حرفه ای که دارند انگیز هایشان برای این بازی چند برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه از مطبوعات و تیم حریف می خواهم حاشیه ها را کمتر کنند گفت: ما باید اصل فوتبال را جایگزین مسائل حاشیه ای کنیم تا شاهد بازی زیبایی از سوی هر دو تیم باشیم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا بازهم باید شاهد رقم خوردن یک تساوی دیگر در دربی تهران باشیم گفت: باور کنید که هیچکدام از تیم ها به دنبال نتیجه صفر صفر در این دیدار نیستند. البته استرس و فشاری که روی بازیکنان وجود دارد باعث می شود که کمی مسائل فنی تحت تاثیر قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و هشتمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 14:30 روز جمعه 27 دیماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.