کمیسیون تلفیق مجلس اعتبار بیمه زنان خانه دار را تا 150 میلیارد تومان افزایش داد

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به کاهش 85 درصدی بودجه بیمه زنان خانه دار در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، فراکسیون زنان تلاش بسیاری برای افزایش اعتبار بیمه زنان خانه داشت و در نهایت با رایزنیهای انجام شده با کمیسیون تلفیق، اعتبار بیمه زنان خانه دار برای سال آینده از 15 میلیارد تومان به 150 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: پیشنهاد افزایش 10 برابری اعتبار بیمه زنان خانه دار، از سوی فراکسیون زنان مجلس داده شده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز این بودجه تصویب شود تا در سال آینده شاهد بیمه کردن 500 هزار زن خانه دار با اولویت زنان سرپرست خانوار باشیم.

افتخاری درباره اینکه معاون زنان رئیس جمهور اعلام کرده اند، بودجه سال گذشته بیمه زنان خانه دار واقعی نبوده و تا کنون نیز هیچ اعتباری برای اجرای آن تحقق نیافته است، گفت: در سال گذشته نیز فراکسیون زنان پیشنهاد اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی را برای بیمه کردن زنان خانه دار داده بود و تا آنجا که اعضای فراکسیون زنان مجلس در جریان هستند، تا کنون 30 درصد از اعتبار بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شده است و حتی آقای نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به ما اعلام کرده تا پایان سال مابقی اعتبار بیمه زنان خانه دار را تامین می کنند.

این نماینده مجلس همچنین از اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای طرح حجاب و عفاف از سوی فراکسیون زنان مجلس خبر داد و گفت: دولت در لایحه پیشنهادی بودجه، اعتباری را برای حجاب و عفاف اختصاص نداده است اما فراکسیون زنان با پیشنهاد اینجانب 20 میلیارد تومان برای طرح حجاب و عفاف اختصاص داد و این پیشنهاد به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه داده شده است که امیدوارم این میزان اعتبار در بودجه سال آینده دولت گنجانده شود.