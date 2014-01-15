اخلاقی و عليزاده به جمع مسافران جام جهانی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست كه علاوه بر اعضای شورای فنی محمد بنا سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی هم حضور داشت،‌ مقرر شد با توجه به جابجایی زمان رقابتهای جام جهانی تمامی كشتی گیران پیشنهادی قبلی برای حضور در جام وهبی امره در جام یادگار امام(ره) شركت کنند. همچنین به داود اخباری نیز فرصت حضور در جام یادگار امام(ره) داده شد.

در این نشست همچنین مقرر شد با توجه به شرایط آمادگی جسمانی و فنی حبیب‌الله اخلاقی و فرشاد علیزاده و اینكه این نفرات به جام یادگارامام(ره) نخواهند رسید، ضرورت دارد به منظور حفظ شرایط روحی و روانی دو كشتی گیر، امكان حضور آنها در رقابتهای جام جهانی به صورت مستقیم فراهم شود.

ضمنا در ادامه این نشست قرار شد در فرآیند انتخاب تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان كشور، عبارت"حداقل 4كشتی گیر" جایگزین عبارت "هشت كشتی گیر" شود.

رحیم علی آبادی، بهرام مشتاقی،‌ احد پازاج، علی رضا لرستانی،‌ حسن بابك،‌ محمد بنا و رسول خادم در این نشست حضور داشتند.