50 مدرسه در ناحیه مهرگان ساخته می شود

محمدجواد حیدری در حاشیه بازدید استاندار قزوین از روند ساخت شهرک مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: درحال حاضر 18 باب مدرسه در شهرک مهرگان در دست ساخت است که برای آن 25 میلیارد تومان هزینه شده است.

حیدری افزود: این مدارس توسط اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری محمدیه ساخته می شود که تاکنون عملیات ساخت چهار باب مدرسه به پایان رسیده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین تصریح کرد: یک باب مدرسه در ماه آینده آماده تحویل به آموزش و پرورش می شود و بقیه به صورت نیمه کاره است.

حیدری یادآورشد: برای تکمیل مدارس نیمه تمام در شهرک مهرگان به 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا آماده افتتاح شود.

این مسئول گفت: در هر مدرسه 20 کلاس درس پیش بینی شده که با ساخت مدارس در حال احداث 400 کلاس درس در این شهرک آماده تحصیل دانش آموزان می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بیان کرد: در صورت استقرار کامل ساکنان واحدهای مسکونی مهرگان حدود 20 هزار دانش آموز در این ناحیه مستقر خواهد شد که برای جوابگویی به نیاز تحصیلی آنها ساخت 20 مدرسه دیگر ضروری است.

حیدری اظهارداشت: ساخت مدارس فعلی قادر است 50 درصد نیاز دانش آموزان ساکن در شهرک مهرگان را تامین کند.

در شهرک مهرگان بیش از 25 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که تاکنون با واگذاری 10 هزار واحد بیش از سه هزار خانوار در واحدهای تحویل شده مستقر شده اند.

همچنین در شهرک مهرگان سه مسجد، سه درمانگاه، 120 مغازه، یک باب کلانتری، یک واحد سی ان جی، یک ایستگاه آتش نشانی و سه سالن ورزشی هم در حال ساخت و آماده تحویل است.