دیپلماسی تنها گزینه درباره سوریه است/ مسکو برای موفقیت توافقنامه ژنو تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است : توافق حاصل شده برای اجرای توافقنامه ژنو به حل نهایی موضوع هسته ای ایران و رسیدن به توافق جامع در این رابطه کمک می کند.

توافقنامه ژنو در نوامبر 2013 (3 آذر 1392) میان ایران و کشورهای 1+5 حاصل شد و به عنوان اولین گام از حل موضوع هسته ای ایران مطرح است. بر اساس توافقات حاصل شده قرار است این توافقنامه از تاریخ 20 ژانویه (30 دی) به اجرا گذاشته شود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : این برنامه اقدام مشترک که ایران و شش کشور دیگر در ژنو با آن موافقت کردند سبب قوت گرفتن حل یکی از پیچیده ترین مشکلات در امور بین الملل شده است. این قرارداد یک پایه محکم برای انجام مذاکرات بعدی برای حل نهایی موضوع هسته ای ایران است.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود تاکید کرده است : همانند گذشته روسیه تمام تلاش خود را برای پیشرفت مثبت این روند و رسیدن به توافق نهایی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود به موضوع سوریه نیز اشاره کرده و عنوان داشته که ایران و روسیه معتقدند که دیپلماسی و صلح تنها راه موجود برای حل بحران سوریه است.

در همین رابطه روز یکشنبه نیز "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه، در کنفرانس خبری مشترک خود با "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، و "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه، بر لزوم مشارکت ایران در کنفرانس ژنو2 تاکید کرده بود.

بیانیه وزارت خارجه روسیه در حالی صادر می شود که "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، بر اساس برنامه اعلام شده فردا پنجشنبه به روسیه سفر می کند و در این سفر با همتای روسی خود و همچنین "ولادیمر پوتین" رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو می کند.