استعدادیابی ورزشی در کشور نظام مند می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مهرزاد حمیدی صبح چهار شنبه در فرهنگسرای آریو مصلی نژاد در جشن ستارگان ورزش دانش آموزی خراسان رضوی مشهد اظهار کرد: این پروسه استعداد یابی با امضای تفاهم نامه میان وزرات آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان، اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: مسیر قهرمانی به صورت معکوس از المپیک تا مدرسه ترسیم می شود تا معلم و مربی او شناسایی، فرهنگ سازی و مورد تجلیل واقع شوند.

وی با بیان این که راه ورزش قهرمانی و همگانی از مدارس می گذرد، اذعان کرد: ما ورزش قهرمانی نخواهیم داشت مگر دانش آموزان در مدرسه توانایی ادراکی، حرکتی و ورزشی را تجربه کرده باشند.

حمیدی گفت: ادراک حرکت، ایجاد تعادل در دانش آموز را تقویت و آگاهی فضا می دهد، آگاهی توازن ایجاد کرده؛ جهت یابی ادراکی رشد و مهارت پیچیده ورزشی آموخته می شود.

وی پایه فعالیتهای ادراکی را حرکت دانست و بیان کرد: دانش آموزانی که هنر را وارد ورزش می کنند، توانایی شان افزوده و آمادگی یادگیری مهارتهای بعدی را پیدا می کنند.

وی تجلیل از نخبگان ورزشی در خراسان رضوی را قابل انتقال به سایر استانها معرفی و تصریح کرد: الگوپذیری سایر مراکز از چنین قدردانی های دانش آموزی، پیشکسوتان ورزشی، مربیان و معلمان ورزش، مایه رشد ورزش کشورخواهد بود.

حمیدی این تجلیل را از خاطره های فراموش نشدنی زندگی نخبگان ورزش دانست.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ایجاد انس و الفت در جامعه و رونق ورزش همگانی را با توسعه تربیت بدنی در مدارس امکان پذیر دانست.