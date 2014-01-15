علیرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابش به عنوان داور ذخیره جام جهانی به همراه حسن کامرانی فر با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: ما تلاش کردیم جزو تیم اصلی داوران جام جهانی باشیم. قبلا هم گفته بودم سعی کردیم کارها و قضاوت‌ها را به نحو احسن انجام بدهیم و بقیه موارد دست فیفا است.

وی افزود: ان شاءالله باید در فرصت باقی مانده فشرده‌تر و سخت‌تر از قبل کار کنیم و منتظر بمانیم تا ببینیم تا 5 ماه آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

داور بین المللی فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد به عنوان تیم اصلی داوری جام جهانی به برزیل برود، گفت: تا پنج ماه دیگر خیلی اتفاقات می‌افتد. قرار است سمینار داوری از روز بیستم تا بیست و پنجم بهمن در جزایر قناری برگزار شود و داوران کلیه تست‌ها را پشت سر می‌گذارند. ما هم تلاش خودمان را می‌کنیم و امیدواریم که اتفاقات دیگری رخ بدهد.

فغانی درباره حضور نواف شکرالله داور بحرینی در تیم اصلی جام جهانی و ارتباط آن با رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاکید کرد: فکر نمی‌کنم چنین مسئله‌ای باشد. به هر حال هر دوره از منطقه غرب آسیا یک داور حضور داشته است. قبلا الغمدی داور عربستانی بود که به خاطر مطلوب نبودن شرایط فیزیکی، نتوانست این دوره خودش را برساند. به هر حال نواف هم عملکرد خوبی داشته است.

وی در پایان درباره اینکه کمک داور دومش چه کسی خواهد بود، تصریح کرد: کامرانی فر که به عنوان کمک داور اول حضور دارد؛ درباره کمک دوم هم باید اصفهانیان (رئیس کمیته داوران) مثل ما در فرصت باقیمانده سخت تلاش کنند.