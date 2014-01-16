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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

بشار الجعفری:

عربستان سعودی، قطر و ترکیه را تحت پیگرد قرار خواهیم داد

عربستان سعودی، قطر و ترکیه را تحت پیگرد قرار خواهیم داد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد که دمشق عربستان سعودی، قطر و ترکیه را به اتهام حمایت از تروریسم تحت پیگرد قضایی قرار خواهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت که کشورش عربستان سعودی، ترکیه و قطر را به اتهام حمایت از تروریسم تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد و این اقدام را از طریق صدها اسنادی که در وقت مناسب آنها را به کار خواهد گرفت انجام خواهد داد.

وی با بیان این مطلب افزود: نظارت عربستان سعودی بر مرکز بین المللی مبارزه با تروریسم یکی از بزرگترین رسوایی های سازمان ملل متحد است و بر کسی پنهان نیست که عربستان سعودی خاستگاه وهابیت و تکفیری ها است.

جعفری تصریح کرد: بندر بن سلطان و دستگاه اطلاعات عربستان سعودی جبهه اسلامی را ایجاد کرد. 520 نفر از عناصر القاعده یمن از طریق ترکیه و با کمک دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی وارد سوریه شده اند و ما اخیرا نامه ای در این رابطه [به سازمان ملل متحد] ارسال کردیم و اسامی 72 شیخ تکفیری که خواهان جهاد در سوریه هستند و به طور علنی مردم را به ارتکاب اقدامات تروریستی تشویق می کنند را به سازمان ملل متحد ارسال کرده ایم.

وزارت امور خارجه سوریه اخیرا از دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت خواسته است که در مورد عربستان سعودی و حمایت آن از تروریسم اقدامات فوری اتخاذ کند. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد با اشاره به نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه گفت: تا زمانی که خشونت و تروریسم در سوریه متوقف نشود گفتگوی سیاسی معنا نخواهد داشت و برخی طرف ها این مسئله را درک نمی کنند.

کد مطلب 2215817

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