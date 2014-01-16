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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۶

قاسم حدادی‌فر:

سوشا مکانی مانع از شکست فولاد شد/ از این بهتر می‌شویم

سوشا مکانی مانع از شکست فولاد شد/ از این بهتر می‌شویم

اصفهان – خبرگزاری مهر: هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: سوشا مکانی در بازی امروز ذوب‌آهن مقابل فولاد خوزستان، دروازه این تیم را نجات داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: ما در اینب ازی موقعیت‌های زیادی داشتیم و بازی خیلی سختی برای ما بود اما در کل بازی خوبی بود ولی از موقعیت‌های خود استفاده نکردیم.

وی افزود: ما در این بازی چند موقعیت خوب داشتیم اما سوشا مکانی، دروازه‌بان فولاد اجازه نداد که این موقعیت‌ها، ثمری برای ما داشته باشد؛ به هر حال او بازیکن خوبی است و شایستگی خود را در تیم نفت نیز نشان داده بود و در این بازی نیز  2، 3 بار توپ را در آورد.

هافبک ملی‌پوش تیم ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: شرایط تیم خوب شده و ما در بازی‌های اخیر بد نتیجه نگرفتیم خود را از انتهای جدول جدا کرده‌ایم و در بازی‌های آینده بهتر می‌شویم.

حدادی‌فر خاطرنشان کرد: امیدوارم که در بازی‌های آینده خوب نتیجه بگیریم و بتوانیم بار دیگر به دوران اوج ذوب‌آهن بازگردیم.

کد مطلب 2215992

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