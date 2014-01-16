به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: ما در اینب ازی موقعیت‌های زیادی داشتیم و بازی خیلی سختی برای ما بود اما در کل بازی خوبی بود ولی از موقعیت‌های خود استفاده نکردیم.

وی افزود: ما در این بازی چند موقعیت خوب داشتیم اما سوشا مکانی، دروازه‌بان فولاد اجازه نداد که این موقعیت‌ها، ثمری برای ما داشته باشد؛ به هر حال او بازیکن خوبی است و شایستگی خود را در تیم نفت نیز نشان داده بود و در این بازی نیز 2، 3 بار توپ را در آورد.

هافبک ملی‌پوش تیم ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: شرایط تیم خوب شده و ما در بازی‌های اخیر بد نتیجه نگرفتیم خود را از انتهای جدول جدا کرده‌ایم و در بازی‌های آینده بهتر می‌شویم.

حدادی‌فر خاطرنشان کرد: امیدوارم که در بازی‌های آینده خوب نتیجه بگیریم و بتوانیم بار دیگر به دوران اوج ذوب‌آهن بازگردیم.