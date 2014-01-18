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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

در آستانه اجرای توافقنامه ژنو:

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اقدامات کشورمان در چارچوب توافق با 1+5 وارد تهران شدند.

به گزارش مهر،‌ صبح امروز بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند اجرای اقدامات ایران در چارچوب توافق با 5+1 وارد تهران شدند.

رئیس تیم بازرسان با ماسیو آپارو معاون مدیر کل آژانس و رئیس پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که صبح امروز با استقبال مقامات سازمان انرژی اتمی کشورمان وارد تهران شد.

بر اساس این گزارش بازرس‌های آژانس برای نظارت بر توافق تهران با 5+1 به ایران می‌آیند و علاوه بر نظارت بر اقدامات داوطلبانه ایران در گام اول توافق با 5+1 در روز 30 دیماه(20 ژانویه)، درباره نکات فنی نیز با کارشناسان سازمان انرژی اتمی کشورمان هم تبادل نظر خواهند کرد.

این بازرسان قراراست در سایت‌های نطنز و فردو مستقر شوند تا بر اقدامات داوطلبانه ایران از جمله توقف غنی سازی 20 درصد،اکسید سازی ذخایر اورانیوم 20 درصدی و رقیق سازی این ذخایر نظارت داشته باشند.

کد مطلب 2216569

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