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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۲۰:۵۱

به مناسبت میلاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفر صادق (ع)؛

رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات تعدادی از محكومان موافقت کردند

رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات تعدادی از محكومان موافقت کردند

به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 878 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حكومتی موافقت كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 878 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حكومتی موافقت كردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق (ع) طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 878 نفر از محكومان را كه در كمیسیون مربوط، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه كرد كه این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

کد مطلب 2216980

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