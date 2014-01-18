رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات تعدادی از محكومان موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 878 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حكومتی موافقت كردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق (ع) طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 878 نفر از محكومان را كه در كمیسیون مربوط، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه كرد كه این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.