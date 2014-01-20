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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

بیست و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله سیداحمد خوانساری برگزار می شود

بیست و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله سیداحمد خوانساری برگزار می شود

به همت سازمان بسیج اصناف کشور و اصناف و بازاریان تهران مراسم گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله سیداحمد خوانساری با سخنرانی آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری فردا در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار تهران مفتخر است به علمای وارسته ای که ضمن اقامه نماز جماعت در مساجد بازار، چراغهای فروزانی جهت هدایت مردم و به ویژه بازاریان بودند که از این شخصیتهای کم نظیر مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری امام جماعت مسجد سیدعزیز الله بازار تهران بود که امام خمینی(ره)ایشان را مرد علم و عمل لقب دادند.

به منظور گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال آن عالم ربانی و همزمان با هفته وحدت و در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی مراسمی به همت سازمان بسیج اصناف کشور و اصناف و بازاریان تهران با سخنرانی آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار می شود.

این مراسم فردا سه شنبه اول بهمن ماه از ساعت 8 تا 10 صبح در مسجد سیدعزیزالله واقع در بازار تهران (خیابان پانزده خرداد) برگزار می شود.

کد مطلب 2217733

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