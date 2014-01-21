تأکید بر جایگاه علم و عالم در اندیشه اسلامی/ نظر امام خمینی(ره) درباره آیت الله خوانساری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسینی بوشهری، مدیر مرکز حوزههای علمیه سراسر کشور در مراسم بیست و نهمین سالگرد بزرگداشت مرحوم آیتالله خوانساری که صبح سه شنبه اول بهمن ماه در مسجد عزیز الله بازار تهران برگزار شد، طی سخنانی در تبیین ویژگی های علمی و معرفتی آیت الله خوانساری، به آیاتی از قرآن کریم استناد کرد و گفت: 80 مورد در قرآن کریم در مورد علم و عالم سخن گفته شده است و خداوند میفرماید که همانگونه که ظلمت مانند نور نیست جاهل و دانا هم همانند هم نیستند، بنابراین هرگز قرارگرفتن این دو با هم صحیح نیست و آیات و روایات بسیاری در مورد جایگاه علم و عالم وجود دارد که به این نکته اشاره دارد.
امام جمعه موقت قم با اشاره به روایات اسلامی در تجلیل از علم و عالم افزود: نبی مکرم اسلام(ص) میفرماید اگر کسی عالمی را تکریم کند گویی رسولالله را تکریم کرده است و اگر کسی رسولالله را تکریم کند گویی خداوند را تکریم کرده و اگر کسی خدا را تکریم کند مانند آن است که مسیر او در بهشت باشد.
آیت الله حسینی بوشهری افزود: این همه تعریف و تمجید در مورد عالمان دینی نشاندهنده جایگاه بالای این عالمان است به گونهای که حضرت زهرا(س) از پیامبر (ص) نقل کرده که علما در فردای قیامت محشور میشوند به خاطر علم و دانشی که دارند و سالهای متمادی در کنار مردم و در مسیر هدایت و هدایت مردم بودهاند و خداوند در فردای قیامت آنها را مورد تشویق قرار میدهد.
وی با اشاره به شخصیت علمی و مردمی آیتالله خوانساری گفت: امام صادق (ع) در روایتی فرمود عالمان دین مرزبانان هستند همانگونه که بسیج، سپاه، ارتش، مرزبانی جغرافیایی کشور را بر عهده دارند عالمان دین هم حافظ مرزهای فکری جامعه هستند.
مدیر مرکز حوزه های علمیه سراسر کشور، شهدا را تربیتشده مکتب عالمان دینی خواند و گفت: ارزش سطری که یک عالم مینویسد برای جامعه بسیار است، به عنوان نمونه میرزای شیرازی یک جمله در مورد تحریم تنباکو نوشت و جامعه و افکار مردم را بیدار کرد و دستگاه حکومت را خراب کرد. بالاترین سرمایه انسان ایمان است، هر کس ایمان داشته باشد گویا همه چیز را دارد.
وی آیتالله خوانساری را افتخار تشیع و شیعه دانست و گفت: این عالم برجسته از شخصیتهای برجستهای است که در جلسهای که در مورد عدالت آیت الله خوانساری سخن گفته میشد امام (ره) فرمودند من در مورد عصمت ایشان هم بحث و صحبت دارم و آیتالله حائری نیز فرمودند اگر اجتهاد را به هرگونه معنا کنید آیتالله خوانساری عادل و مجتهد است.
آیت الله حسینی بوشهری در ادامه گفت: آیت الله خوانساری اساسا هیچ خواستهای نداشت و راضی به رضای الهی بود هرجا که خدا راضی بود در آنجا قدم میگذاشت. اینگونه افراد کم هستند و اینگونه رفتارها فقط در انبیاء و اولیا و عالمان وارسته دینی دیده میشود. بازاریان بعد از حضور در جلسه فقه ایشان، درب مغازه خود را باز میکردند چون در کسب و کار به حلال و حرام توجه داشته باشند.
آیت الله حسینی بوشهری در پایان با اشاره به آغاز بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم و بازاریان در راهپیمایی 22 بهمن بسیار مهم است البته مردم ما همواره در طول 30 سال پشتیبان نظام بودهاند به گونهای که جک استراو نخست وزیر سابق انگلیس در سفر اخیری که به تهران داشت، گفت وقتی خیابانهای تهران را دیدم اینجا را با بمبئی، قاهره مقایسه نکردم بلکه با آتن و مادرید مقایسه کردم که این کشور در شرایط تحریم اینگونه آباد است و اینها به دلیل این است که ملت ما از دین و اعتقاداتش دست برنمیدارد.
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