لزوم فرهنگسازی در استفاده از کالای ایرانی/ مبارزه جدی با قاچاق سوخت در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تمهیدی عصر دیروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان پاکدشت، از پدیده شوم قاچاق کالا بعنوان یک معضل بزرگ اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: این پدیده بعنوان یک عارضه اقتصادی عوارض و تبعات متعدد در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... دارد که مبارزه با آن نیازمند عزم ملی در پرتو همکاری مسئولان و شهروندان است.

وی به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اشاره كرد و افزود: حماسه سیاسی با حضور گسترده و چشمگیر مردم در انتخابات رقم خورد و تحقق حماسه اقتصادی بايد دستور کار مديران دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد که در این زمینه ادارات باید از تمام توان و ظرفيت خود براي تبيين و تحقق درست آن استفاده كنند.

این مسئول عنوان کرد: نقش و اهميت كميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تحقق اين شعار حكيمانه بسيار بالا است چرا كه اگر اعضاء اين كميسيون به وظايف خود به بهترين نحو ممكن عمل کنند به طور قطع بخش اعظمي از اين شعار محقق خواهد شد.

معاون سیاسی فرماندار پاکدشت با اشاره به مصادیق قاچاق کالا یادآور شد: يكي از مصاديق قاچاق كالا قاچاق سوخت است که در این زمینه شهرستان با نظارت دقيق و برنامه ريزي صحيح توانسته مبارزه جدي با قاچاق سوخت داشته باشد.

وي نقش اطلاع رساني و فرهنگ سازي را در استفاده از كالاهاي ايراني و داخلي بسيار مهم دانست و ادامه داد: همه دستگاه هاي اجرايي بايد به كميته فرهنگي و تبليغات اين كميسيون در جهت رسيدن به اهداف از قبل پيش بيني شده كمك كنند.

تمهیدی با اشاره به نقش و اهمیت تولیدکنندگان گفت: افزایش کیفیت تولیدات داخلی عامل مهمی در رقابت میان محصولات مشابه خارجی است که تولید کنندگان باید دراین زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.

این مسئول با مهم توصیف کردن نقش اصناف و تعزیرات، ارزیابی عملکرد فصلی کمیته ها، انجام بازدیدهای میدانی، شناسایی محلهای دپو غیرقانونی سوخت در روستاها و مکانهای ناشناس، خواستار اطلاع رسانی آن توسط بخشداران، تشویق مردم و دستگاه های فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و ائمه جماعات شد.