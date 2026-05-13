۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت جاسک

جاسک - فرماندار جاسک از آغاز طرح نظارت هوشمند و برخورد قاطع با سوخت‌گیری مکرر خودروهای متخلف در راستای کاهش صف‌های بنزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت شهرستان جاسک که با هدف رسیدگی به دغدغه مردم در خصوص شلوغی پمپ‌بنزین‌ها برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، نظارت‌های میدانی بر جایگاه‌های عرضه سوخت با همکاری نیروی انتظامی و بسیج تشدید می‌شود تا از سوخت‌گیری مکرر سودجویان با کارت‌های آزاد در یک روز جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی پایش‌ها،افزود: با دستور دادستان جاسک، نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت شهرستان در دستور کار قرار دارد و با فعال‌سازی به موقع این سامانه‌ها، خودروهایی که آمار سوخت‌گیری غیرمتعارف دارند، شناسایی و از خدمات بعدی محروم خواهند شد.

فرماندار جاسک با هشدار جدی به افرادی که با ایجاد صف‌های کاذب یا سوخت‌گیری در گالن موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند، گفت: خودروهای متخلف بر اساس پایش‌های تصویری و میدانی توقیف شده و با افراد سودجو برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت جاسک در پایان ضمن قدردانی از صبوری مردم، خواستار همکاری صمیمانه شهروندان با تیم‌های نظارتی جهت حذف واسطه‌گری و تسهیل در روند سوخت‌گیری عمومی شد.

