به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت شهرستان جاسک که با هدف رسیدگی به دغدغه مردم در خصوص شلوغی پمپ‌بنزین‌ها برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، نظارت‌های میدانی بر جایگاه‌های عرضه سوخت با همکاری نیروی انتظامی و بسیج تشدید می‌شود تا از سوخت‌گیری مکرر سودجویان با کارت‌های آزاد در یک روز جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی پایش‌ها،افزود: با دستور دادستان جاسک، نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت شهرستان در دستور کار قرار دارد و با فعال‌سازی به موقع این سامانه‌ها، خودروهایی که آمار سوخت‌گیری غیرمتعارف دارند، شناسایی و از خدمات بعدی محروم خواهند شد.

فرماندار جاسک با هشدار جدی به افرادی که با ایجاد صف‌های کاذب یا سوخت‌گیری در گالن موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند، گفت: خودروهای متخلف بر اساس پایش‌های تصویری و میدانی توقیف شده و با افراد سودجو برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت جاسک در پایان ضمن قدردانی از صبوری مردم، خواستار همکاری صمیمانه شهروندان با تیم‌های نظارتی جهت حذف واسطه‌گری و تسهیل در روند سوخت‌گیری عمومی شد.