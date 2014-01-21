پیراهن پرسپولیس برای تو ارزش ندارد که به استقلال رفتی!

به گزارش خبرنگار مهر، علی انصاریان دوشنبه شب در برنامه 90 که به مناسبت دربی 78 تهیه شده بود، با لهجه آذری به موضوع درخواست پایان رافت از پائولو مالدینی برای تعویض پیراهن میلان اشاره کرد که این موضوع دلگیری مهاجم پیشین پرسپولیس را در برداشت.

پایان رافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برای بار دوم است که آقای انصاریان اقدام به این کار می‎کند. بار اول در برنامه "ورزش از نگاه دو" من و آذری زبانان را مسخره کرده بود که خیلی از همشهریانم به من گفتند پاسخش را بدهم اما گفتم جوان است و از انجام این کار صرفنظر کردم. اما در برنامه 90 بار دیگر این کار زشت خود را تکرار و مرا مسخره کرد.

وی در ادامه گفت: من مشغول تماشای برنامه 90 بودم و دیدم که انصاریان مجددا موضوع تعویض پیراهن من با پائولو مالدینی را مسخره می کند. می‎خواهم بگویم آقای انصاریان من با اگر با زبان ترکی، انگلیسی و یا فارسی با ایشان صحبت کردم، منظور مرا متوجه شد. تو با این کارت داری کار باشگاه بزرگ پرسپولیس را کوچک می کنی!

رافت افزود: همه می‎دانند که من پیراهن مالدینی را به یک موسسه خیریه تقدیم کردم و اصلا این چیزی نیست که کسی بخواهد اینقدر به دیده تمسخر به آن نگاه کند. استفاده از کلمات آذری مثل "وئر منه" که به قصد توهین به آذری‎هاست اصلا کار درستی نیست. من به آذری بودنم افتخار می‎کنم و نباید کسی به خودش اجازه بدهد از طریق رسانه ملی به همشهریان من بی‎احترامی کند.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس افزود: از زمانی که آقای علی پروین از من دعوت کرد تا برای پرسپولیس بازی کنم با تمام وجود برای این تیم بازی کردم. این پیراهن برای من ارزش دارد و برای تو ارزش ندارد که به استقلال رفتی. چرا به خودت اجازه می‎دهی دیگران را مسخره کنی؟ آقای انصاریان اگر مشکلی داری برو مشکلت را برطرف کن اما کسی را مسخره نکن.

رافت گفت: من همان دیشب به عادل فردوسی پور زنگ زدم و یک نفر دیگر گوشی را برداشت. من می‎خواستم ایشان فرصت یک دقیقه‎ای به من بدهد تا از حق خودم و آذری زبانان دفاع کنم اما ایشان چنین فرصتی را به من ندادند. به نظر من ایشان عدالت را رعایت نکردند و من از این مجری هم گلایه دارم که اجازه می‎دهد چنین برنامه‎هایی روی آنتن برود.