پیشنهاد 37 میلیون پوندی منچستریونایتد برای جذب خوان ماتا

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد با ارائه پیشنهادی 37 میلیون پوندی خواهان جذب خوان ماتا است که این پیشنهاد در صورت عملی شدن رکورد گرانقمیت ترین خرید تاریخ باشگاه منچستریونایتد را خواهد شکست. رکورد قبلی زمانی است که یونایتد 30.7 میلیون پوند برای جذب دیمیتار برباتوف به تاتنهام پرداخت کرد.

ژوزه مورینیو پیش از این اعلام کرده نمی خواهد خوان ماتا که مورد توجه تقریبا تمامی تیم های بزرگ اروپا قرار گرفته چلسی را ترک کند اما گفته می شود خود این بازیکن دیگر تمایلی برای ماندن در استمفوردبریج ندارد.

مورینیو از ماتا در ترکیب اصلی خود استفاده نمی کند و اسکار، ازر و ویلیان را به او ترجیح می دهد. ماتا از پیروزی چلسی مقابل ساوتهمپتون در شب سال نو میلادی تا به حال برای این تیم بازی نکرده و اکنون نگران این است که در ترکیب اصلی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی جایی نداشته باشد.