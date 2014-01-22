به گزارش خبرگزاری مهر، نیمکت نشینی خوان ماتا 25 ساله در چند ماه اخیر باعث شده این ستاره اسپانیایی به شدت مورد توجه باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا قرار بگیرد. اکنون بی بی سی و خبرگزاری PA اعلام کردند منچستریونایتد چهارشنبه پیشنهاد 37 میلیون پوندی خود را برای جذب این بازیکن ارائه کرده است.

روزنامه دیلی تلگراف دقایقی پیش اعلام کرد باشگاه چلسی این پیشنهاد را پذیرفته است. این روزنامه از زبان سران باشگاه چلسی نوشته پیشنهاد مالی منچستریونایتد آنقدر خوب بود که نتوانستیم آن را رد کنیم. چلسی از هم اکنون محمد سلاح بازیکن اف سی بازل سوئیس را به عنوان جانشین خوان ماتا در نظر گرفته و قصد جذب او را دارد.

ماتا امروز (پنجشنبه) تست های پزشکی باشگاه منچستریونایتد را پشت سر می گذارد و انتظار می رود او نخستین بازی اش را با پیراهن شیاطین سرخ هفته آینده مقابل کاردیف سیتی در ورزشگاه اولدترافورد انجام دهد.

گفته می شود ماتا که در سال 2011 با رقم 23.5 میلیون پوند از والنسیا به چلسی پیوست به دوستان نزدیکش گفته به زودی به منچستریونایتد خواهد پیوست. او که در دو سال ابتدایی حضور خود در چلسی به عنوان بهترین بازیکن فصل این تیم انتخاب شد در سیاست های ژوزه مورینیو جایی ندارد و در اکثر بازی های این فصل نیمکت نشین بوده است.