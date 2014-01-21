بانوی قمی عضو تیم منتخب ایران در دو و میدانی داخل سالن جام فجر شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فدراسیون دو و میدانی کشورمان از بانوی قمی که یکی از 10 دو و میدانی کار برتر کشور در سال جاری به شمار می رود، برای شرکت در پیکارهای دو و میدانی قهرمانی جام بین المللی فجر دعوت به عمل آورده است.

وی افزود: رقابت های داخل سالن دهه مبارک فجر از روز 4 بهمن ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران و با حضور ورزشکاران سراسر کشور، در دو بخش زنان و مردان برگزار خواهد شد و با دعوت از سوی فدراسیون دو و میدانی قرار است خانم شهناز جعفری به نمایندگی از قم در این رقابت ها حضور یابد.

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم در ادامه با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر نسبت به رشد و توسعه رشته دوومیدانی ابراز داشت: رشته دو و میدانی از جمله ورزش‌های پایه است، از این رو نگاه ویژه مسوولان و حمایت بیشتر آنان از ورزشکاران این رشته علاوه بر افتخارآفرینی بیشتر دو و میدانی کاران کشورمان در میادین مختلف برای سایر ورزش‌های کشورمان نیز مفید خواهد بود.

واقفی در ادامه در خصوص نتایج احتمالی نماینده اعزامی قم به این رقابت‌ها و احتمال کسب عنوان و قرار گرفتن روی سکوهای اول تا سوم، بیان داشت: از آنجا که خانم جعفری از چهره های موفق دو و میدانی قم است و تمرینات خوبی را انجام داده‌، نسبت به افتخار آفرینی وی امید زیادی داریم.

وی با بیان اینکه شهناز جعفری یکی از اعضای تیم مقاومت قم در مسابقات امسال لیگ دو و میدانی بانوان باشگاه های کشور بود، افزود: با حضور این دو و میدانی کار و تلاشی که از وی و سایر نفرات تیم شاهد بودیم در مجموع تیم اعزامی دو و میدانی بانوان مقاومت قم به لیگ دو و میدانی باشگاه‌های کشور عملکرد خوبی داشت.

واقفی تصریح کرد: البته امکاناتی که در اختیار ما است قابل مقایسه با تیم‌هایی نظیر ثامن الحجج خراسان رضوی که قهرمان این فصل شد و حتی دیگر تیم‌ها نیست اما افتخار ما به همت و تلاش بانوان و دختران توانمند دو و میدانی قم است که از هیچ تلاشی برای دستیابی به موفقیت کم نگذاشتند.

واقفی با بیان اینکه مسابقات قهرمانی لیگ دو و میدانی باشگاه‌های بانوان کشور با قهرمانی ثامن الحجج خراسان رضوی به پایان رسید، اضافه کرد: مرحله سوم و پایانی رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های بانوان کشور در حالی برگزار شد که به غیر از قهرمانی تیم ثامن الحجج، تیم مقاومت قم در پایان این پیکارها که در سه مرحله به انجام رسید، با کسب ۱۰ امتیاز دهم شد.