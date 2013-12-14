به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از دیدار دوستانه تیم فوتبال جوانان ایران برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: من در سال های گذشته در پرسپولیس بودم اینجا خانه من است و می آیم و می روم البته بخاطر درگیری هایی که در این مدت داشتم نتوانستم به تمرین پرسپولیس بیایم.

وی با بیان اینکه بازی بسیار خوبی بود و باید از مجموعه پرسپولیس برای موافقت جهت برگزاری این دیدار تشکر کرد، ادامه داد: بازیکنان تیم جوانان تا حدودی کم تجربه هستند البته نتیجه مهم نیست زیرا این بازیکنان به دیدارهای تدارکاتی نیاز دارند.

مدیر فنی تیم فوتبال زیر 19 سال (جوانان ایران) اضافه کرد: این تیم حالاحالاها باید ببازد تا شرایطش بهتر شود ضمن اینکه مقابل پرسپولیس هم خوب بازی کرد و روی پنالتی، گل بخودی و اشتباهات فردی بازی را واگذار کرد.

وی با اشاره به اینکه تمرینات این تیم برای حضور در مسابقات نهایی زیر 19 سال آسیا تنها دو هفته است که آغاز شده، تصریح کرد: نفرات این تیم تجربه بازی های بزرگ را ندارند اما کم کم شرایط بهتر می شود.

مهدوی کیا که در پایان تمرین امروز در کنار علی دایی از زمین خارج شد و با او به خوش و بش پرداخت در مورد اینکه این احوال پرسی به شایعات اختلافتان با دایی پایان داد، اظهار کرد: خودتان می گویید شایعه ما مشکل خاصی با هم نداریم و سال های سال در تیم ملی با همدیگر همبازی بودیم.

وی ادامه داد: باید از ایشان و مجموعه پرسپولیس تشکر کنم که با تیم جوانان همکاری کردند، بنده برای شخص دایی و تیم پرسپولیس آرزو می کنم که امسال قهرمان لیگ شوند.

مدیر فنی تیم جوانان همچنین اضافه کرد: تیم جوانان سال هاست به جام جهانی نرفته و کار سختی دارد اما امیدواریم بتوانیم با یک برنامه ریزی خوب و منسجم این تیم را به جام جهانی برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازی پرسپولیس با مس را دیده است، تاکید کرد: بازی را دیدم و باید بگویم پرسپولیس روز خیلی خوبی داشت و همه توپ هایش به گل تبدیل شد خوشبختانه با این برد وضعیت پرسپولیس بهتر شد و به صدر جدول بازگشت.

مهدوی کیا در مورد اینکه پرسپولیس با این برد به نوعی از پرویز مظلومی دوباره انتقام گرفته است، اینگونه اظهارنظر کرد: البته این بازی حاشیه های زیادی داشت داستان پنالتی و بیرون کشیدن تیم توسط مسی ها شرایط خوبی را ایجاد نکرد، اما پرسپولیس روز خوبی داشت و مس هم باید شش‌تایی می شد، حتی در وقت های تلف شده این بازی هم، همه منتظر گل ششم بودند که در نهایت این اتفاق افتاد.

وی ابراز امیدواری کرد پرسپولیس بتواند این روندش را ادامه دهد و افزود: تیم پرسپولیس تا امروز نشان داده یکی از مدعیان قهرمانی و فعلا نیز صدرنشین است که امیدوارم این روند روبه رشد تا رسیدن به قهرمانی ادامه داشته باشد.

مهدوی کیا در پایان در مورد گروه بندی جام جهانی هم نیز گفت: در جام جهانی بهترین تیم ها حضور دارند آرژانتین یکی از بهترین تیم های جهان است، نیجریه تیم قدرتمندی است و بوسنی هم می تواند برای هر تیمی دردسرساز باشد، قطعا تیم ملی کار آسانی در برزیل ندارد اما همه چیز بستگی به این دارد که چگونه تیم برای حضور در آن مسابقات آماده شود.