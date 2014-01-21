به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) با حضور شرکت ها تولیدی صنعتی و نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی داخلی و خارجی، از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف جهان؛ فردا ، در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، آغاز بکار می کند.



در این نمایشگاه بیش از یکصد و پنجاه شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و هشت کشور خارجی، نوین ترین و جدیدترین صنایع ، تولیدات ، تجهیزات و خدمات مختلف حوزه کشاورزی را ارائه می کنند.



در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) که در فضائی به مساحت بیش از 9 هزار متربع برپا می شود، علاوه بر شرکت ها و صنایع بزرگ، سازمان ها و نهادهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاهی نیز حضوری چشمگیر خواهند داشت و آنها نیز جدیدترین تحقیقات حوزه کشاورزی را ارائه خواهند کرد.



قرار است بیش از یکصد و پنجاه بازدیدکننده خارجی در قالب 12 هیئت تجاری بازرگانی و همچنین بصورت انفرادی در این نمایشگاه حضور یافته و ضمن بازدید از بخش های مختلف آن ، با تولید کنندگان حوزه کشاورزی جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره تجاری شوند.



یونان، هلند، ترکیه، بحرین، آمریکا، نیوزلند، انگلستان، آلمان، چین، قزاقزستان، گرجستان، رومانی، اوراین وایتالیا برخی از کشورهائی هستند که نمایندگان و هیئت های تجاری بازرگانی آنها در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) حضور خواهند یافت.



سال گذشته نیز بیش از 12000 متخصص داخلی و یکصد تجار، بازرگان ،خریدار و بهره بردار خارجی حوزه کشاورزی برخی کشورهای آسیایی و اروپایی ، از نمایشگاه یازدهم بازدیدکرده بودند.

2 تا 12 بهمن ماه در استان اصفهان دهه بین المللی کشاورزی نامگذاری شده است. دراین دهه علاوه بر برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) درروزهای 2 تا 5 بهمن؛ اولین همایش بین المللی ایده های نو در کشاورزی نیز در روزهای 6 تا 7 بهمن و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و دامپزشکی هم در روزهای 9 تا 12 بهمن ماه، برگزار خواهد .



افزایش راندمان تولید ، افزایش کیفیت تولیدات حوزه کشاورزی، اشتغالزائی ، جذب بازارهای جهانی و توسعه صادرات ، آشنائی با نوین ترین صنایع ، تجهیزات و روش های تولید کشاورزی روز جهان، آشنائی با روش های نوین کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه برای تبادل نظر تولید کنندگان حوزه کشاورزی؛ مهمترین اهداف برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) است.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) از فردا تا 5 بهمن ماه، هر روز از ساعت 14 تا 20؛ در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان آماده بازدید علاقمندان است.