ایران سقفی برای صادرات نفت ندارد/ صادرات پتروشیمی به اروپا آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در حاشیه نشست با تانر ایلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در جمع خبرنگاران درباره لغو بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران توسط اتحادیه اروپا، گفت: در شرایط فعلی در بخش نفت و پتروشیمی با مشکلاتی همچون صادرات، بیمه نفتکش‌ها، بیمه محموله‌های صادراتی، مشکل حمل و تامین کشتی‌های خارجی روبرو هستیم.



وزیر نفت با اعلام اینکه پیش بینی می شود با رفع تحریم‌‌ها این مشکلات حل و فصل خواهد شد، درباره محور مذاکرات ایران و ترکیه، تصریح کرد: همزمان با سفر نخست وزیر ترکیه به تهران دو کشور تفاهم نامه‌هایی در بخش‌های مختلف تجاری به ویژه در حوزه انرژی و نفت و گاز منعقد خواهند کرد.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید از ترکیه به عنوان یک شریک راهبردی برای ایران یاد کرد و افزود: نخست وزیر ترکیه هفته آینده به ایران خواهد آمد، من مامور شدم قبل از این سفر، در آنکارا با اردوغان و وزیر انرژی ترکیه مذاکره کنم.



وزیر نفت درباره اجرایی شدن توافقنامه ایران و 1+5 اظهار داشت: نخست اینکه محصولات پتروشیمی و تولید پتروشیمی از تحریم خارج می‌شود یعنی پول‌های ناشی از صادرات آزاد است به هر قسمتی از جمله برای بهره‌برداری بهتر پتروشیمی، ‌خرید قطعات یدکی و مشکلاتی که تاکنون وجود داشت، هزینه شود.



زنگنه همچنین تاکید کرد: ایران هیچ الزامی به رعایت سقف صادرات نفت خود به دنبال لغو تحریم‌های یک طرفه اعمال شده ندارد.