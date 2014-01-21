بررسی لایحه هوای پاک در دولت/ خسارات آلودگی هوا در تهران کمتر از زلزله 7 ریشتری نیست

به گزارش خبرنگار مهر محمد حقانی عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به مشکلات محیط زیستی شهر تهران گفت: کمیته مشترکی بین سازمان محیط زیست، شهرداری و شورا تشکیل شود تا وظایف به جا مانده برای کاهش آلودگی هوا و ارتقاء محیط زیست پایتخت هر چه زودتر به سرانجام رسد.

وی با اشاره به بی توجهی به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در دولت های گذشته گفت: خانم ابتکار اهل عمل است و امیدواریم هر چه زودتر راهکارهای اجرایی این برنامه مانند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را اجرایی کند.

به گفته حقانی مدیریت شهری در صیانت از محیط زیست تنها است و باید رسانه ملی به کمک مدیریت شهری بیاید.

وی با تاکید بر اینکه مسائل محیط زیستی از برگزاری جلسه و بخشنامه گذر کرده و به مرحله اجرایی برسند گفت: از خانم ابتکار خواهش می کنیم باغات باقیمانده پایتخت را حفظ کرده و برای احداث کمربند سبز پایتخت تلاش کنند.

عباس جدیدی نیز در این جلسه خواستار توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش بودجه نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی شد.

در ادامه جلسه حسین سلطانی فر با اشاره به مشکلات زیر بنایی که محیط زیست دارد گفت: با همگرایی که در دولت وجود دارد امیدواریم مشکل افزایش آلاینده ها در پایتخت حل شود.

انصاری عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه خسارت آلودگی هوای تهران کمتر از زلزله 7 ریشتری نیست گفت: باید صنایع آلاینده از اطراف شهرهای بزرگ بروند.

در ادامه معصومه ابتکار با بیان اینکه عمده حقایق را در مورد آلودگی هوا می توان گفت، گفت: باید مردم را محرم بدانیم و مشکلات کاستی ها را هم بپذیریم.

وی خبر از ارائه لایحه هوای پاک به دولت داد و گفت: این لایحه در کمیسیون کشاورزی که به زودی محیط زیست نیز به نام این کمیته اضافه می شود بررسی شده و پس از بازنگری های کلی قرار شد به عنوان لایحه در دولت مطرح شود این قانون روزآمد شده است.

ابتکار به برگزاری دومین جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسیاری از برنامه ها و تکالیف بررسی و مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به سخنان برخی از اعضای شورا در خصوص تاثیر آلودگی هوا بر کودکانش گفت: ما نگران همه کودکان ایران زمین هستیم. سال 79 که بحث طرح جامع کاهش آلودگی هوا تدوین کردیم همین نگرانیها و دغدغه را داشتیم اگر بدنبال راهکار سریعی برای نجات فرزندانمان هستیم باید بگویم باید از تهران برویم حداقل ساعاتی که می توانیم از تهران خارج شویم.

راه حل دوم که در کوتاه مدت موثر خواهد بود طرح زوج و فرد است ما جلساتی با سردار مومنی داشتیم تا محدودیتهایی در این زمینه اعمال شود به طور مثال بر اساس سن فرسودگی خودروها و یا تعریف استانداردهای محلی که شورا نیز باید در این زمینه به کمک ما بیاید. ما در این زمینه عقب ماندگی بسیار داریم واقعیت این است که زیر ساختهای نفتی ما دچار عقب ماندگی است.

به گفته وی صندوق ملی محیط زیست، راه اندازی و اعتبار خوبی نیز برای آن پیش بینی شده که امیدواریم در مجلس نیز مصوب شود.

ابتکار با اشاره به تیراندازی به گوزن در پارک پردیسان گفت: این اتفاق نادر و عجیبی است و می تواند تحلیل مختلف نسبت به آن داشت اما سیاست ما مبارزه با صید و شکار غیر قانونی است و در همین مدت کوتاه آغاز بکارمان در تهران با 140 تخلف سنگین برخورد کردیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به همکاری سازمان محیط زیست با ستاد نیروهای مسلح گفت: قرار است طرح جمع آوری سلاحهای غیر مجاز برای حمایت از حیات وحش در حال انقراض اجرایی شود.