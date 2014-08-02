جزییات اصلاح لایحه هوای پاک /افزایش 3 برابری مجازات آلایندگی هوا 

دکتر سعید متصدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لایحه هوای پاک از سال 1374 در خصوص نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تنظیم شده بود که با توجه به گذشت 20 سال از زمان تنظیم آن لازم بود که یک سری اصلاحات بر روی آن انجام شود که شامل حذف موادی که دیگر کارکرد ندارند و اضافه کردن مواد جدید به آن بود.

به گفته وی از سال 91 مرکز پژوهش های مجلس اعمال اصلاحاتی بر این لایحه را آغاز کرد که این فعالیت ها منجر به ارائه طرحی در کمیسیون های مختلف مجلس شد.

معاون انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: پس از بررسی این طرح در کمیسیون های مختلف مجلس دولت احساس کرد که بایستی لایحه هوای پاک به صورت جامع تر و کامل تر بررسی شود تا مشکلاتی از قبیل موضوعات مرتبط با بودجه و مغایرت با قانون اساسی در لایحه برطرف شود لذا همان زمان دولت از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کنند و لایحه هوای پاک از اواخر سال گذشته در دولت تدوین شد.

تصویب لایحه هوای پاک در کمیسیون زیربنایی دولت

وی افزود: این لایحه در کمیسیون های فرعی و اصلی زیر بنایی صنعت و محیط زیست بررسی و تصویب شد و نهایتا ماه گذشته به هیأت دولت فرستاده شد.

لایحه هوای پاک به زودی به مجلس ارائه می شود

متصدی اظهار داشت: این لایحه با نظر اکثر اعضای هیأت دولت تنظیم و به زودی به مجلس ارائه می شود تا با طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ شود.

معاون انسانی سازمان محیط زیست یادآور شد: در این لایحه یکی از مهمترین مواردی که اصلاح شده به روز رسانی قوانین تبصره ها و آیین نامه ها است که با توجه به تعاریف جدید از منابع تولید آلایندگی هوا تعریف شده اند.

کاهش مدت زمان معاینه فنی خودرو ها از 5 به 3 سال

به گفته وی یکی از مهمترین موارد اصلاح شده در لایحه هوای پاک اصلاح قانون معاینه فنی خودروهاست که از پنج سال برای خودروهای نو به سه سال کاهش یافته است.

پایش منابع خانگی آلاینده هوا

متصدی تاکید کرد: از آنجایی که در قوانین پیشین مربوط به آلودگی هوا درخصوص منابع خانگی آلودگی هوا اشاره ای نشده بود یکی از مواردی که در لایحه جدید افزوده شده پایش منابع خانگی آلوده کننده هواست.

معاون انسانی سازمان محیط زیست پایش لحظه ای پسماندهای بیمارستانی و صنعتی را از دیگر موارد افزوده شده به لایحه جدید هوای پاک عنوان کرد.

رصد بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا

وی بررسی بیماری ها و آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را از دیگر موارد تاکید شده در لایحه هوای پاک دانست.

تکمیل شبکه های پایش امواج و پارازیت ها

متصدی یادآور شد: همچنین تکمیل شبکه های پایش آلاینده های هوا شامل پایش امواج، پرتوهای یون ساز و پرتوهای غیر یون ساز از دیگر مواردی است که در این لایحه آورده شده تا سازمان محیط زیست بتواند با استناد به این لایحه با اقتدار بیشتر و داده های کافی درخصوص این آلاینده ها بخصوص امواج تصمیم گیری کند.

وی افزود: روح کلی لایحه هوای پاک افزایش کیفیت هوا از دیدگاه امواج پرتوها آلاینده های پارامتریک و غیر پارامتریک است.

افزایش 3 برابری مجازات‌های آلودگی هوا

متصدی تصریح کرد: در این قانون به افزایش جرایم و مجازات ها برای بازدارندگی فعالیت هایی است که باعث تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده ها می شود توجه ویژه ای شده به گونه ای که در بخشی از موارد جرایم واحد های آلاینده تا سه برابر قوانین قبلی افزایش یافته است.

ارتقای استاندارد خودرو ها به یورو 5 ظرف 4 سال

معاون انسانی سازمان محیط زیست همچنین استانداردسازی خودروها و سوخت را از دیگر موارد مورد تاکید این قانون برشمرد و افزود: علاوه بر اینکه خودروسازان ملزم هستند تا شهریور امسال تمام خودروها را براساس استاندارد یورو 4 تولید کنند بایستی تا پایان سال 97 خودروهای سبک و بنزینی نیز تولیدات خود را از استاندارد یورو 4 به استاندارد یورو 5 ارتقا دهند.

وی تصریح کرد: همچنین خودروهای سنگین و دیزلی نیز در سال های 94 تا 96 بایستی براساس استاندارد یورو 3، 96 تا 98 یورو 4، 98 به بعد با استاندارد یورو 5 تولید شده و موتورسیکلت ها نیز تا سال 96 با استاندارد یورو 3 و از آن به بعد با استاندارد روز اروپا بایستی تولید شوند.

به گفته وی استاندارد سوخت نیز معادل استاندارد خودروها در این مدت زمان بایستی با استانداردهای روز اروپا ارتقا یابد.

توجه ویژه به ریزگردها و آلاینده های طبیعی هوا در لایحه جدید

متصدی در پاسخ به اینکه در لایحه هوای پاک برای ریزگردها و ذرات معلق به عنوان منابع جدید و اصلی آلودگی هوا در سال های اخیر مواد خاصی در نظر گرفته شده گفت: در قوانین قبلی منابع آلاینده هوا همگی انسان ساخت بودند و به منابع طبیعی آلودگی هوا از جمله زیرگردها خاکستر های آتشفشانی آتش سوزی جنگل ها آئروسول های دریایی اشاره ای نشده بود که در لایحه جدید هوای پاک این منابع در نظر گرفته شده و برای مقابله با آن راهکارهایی همچون مدیریت منابع آب، کاشت درختان و افزایش فضای سبز تاکید شده است.