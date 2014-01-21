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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

رضوی خبر داد:

کشت بذر گندم در 39 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان سمنان

کشت بذر گندم در 39 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از کشت بذر گندم در 39 هزا 398 هکتار از اراضی آبی و دیم استان در سال زراعی جاری خبر داد.

 به گزارش خبرنگارمهر، سید امیر رضوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: کار کشت گندم با کشت بذر گندم آبی در سطح 31 هزار و890 هکتار و بذر گندم دیم در هفت هزار و 508 هکتار از مزارع استان پایان یافت.

وی افزود: برای کشت گندم آبی و دیم با 9 هزار و 469 بهره بردار قرار داد کشت بسته شده و حدود 14 هزار هکتار از مزارع کشت شده تحت پوشش بیمه محصولات قرار گرفته است.

 مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: حدود یک هزار و 500 تن انواع بذور پرورشی سه، مادری و گواهی شده بین کشاورزان استان توزیع شد و مابقی بذر مورد نیاز از بذور خود مصرفی کشاورزان بعد از بوجاری و ضد عفونی کشت شد.

وی تصریح کرد: بیش از سه هزار و 100 تن انواع کود های شیمیایی در اختیار گندم کاران استان قرار گرفت.

رضوی گفت: کشت گندم ارقام پیشتاز، سایونز، الوند و کوهدشت در سال زراعی جاری با استفاده از ادوات خطی کار، عمیق کار، کمبینات و سانتریفوژ انجام شد.

 مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه یادآور شد: برای نظارت بر عملیات کاشت تا برداشت گندم علاوه بر کارشناسان بخش دولتی تعداد 33 کارشناس شبکه های نظارت خصوصی در قالب 12شرکت مشغول به کار هستند.

کد مطلب 2218705

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