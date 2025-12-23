اجرای طرح مزارع مشارکتی در سمنان؛ ۱۱ رقم گندم کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل شاهمرادی صبح سه شنبه در بازدید مزارع گندم سمنان از اجرای مزارع مشارکتی با حضور کشاورزان پیشرو در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: هدف این طرح مقایسه ارقام گندم برای بهره وری بیشتر کشت این محصول است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب رقم مناسب و سازگار با اقلیم در شرایط خشکسالی و غیره به کاهش مخاطرات کشاورزی کمک می‌کند، افزود: این طرح در واقع بررسی سازگاری ارقام مختلف گندم برای رسیدن به اهداف فوق است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان سمنان از کشت ۱۱ رقم گندم در این مزرعه خبر داد و در ادامه اظهار داشت: این ارقام در قطعات ۳۰۰ متر مربعی کنار هم چیده شدند.

شاهمرادی با اشاره به اینکه قابلیت هر کدام از ارقام در شرایط واقعی آب، خاک و اقلیم منطقه سنجیده می‌شود، تصریح کرد: این به کشاورزان کمک می‌کند تا بهترین رقم مناسب کشت را انتخاب کند.

وی این روش را مناسب در شرایط چالش آبی و اقلیمی دانست و افزود: انتخاب این روش گامی مؤثر برای کاهش خسارات انتخاب بذر نا مناسب و در نهایت تقویت امنیت غذایی خواهد بود.