ماهیت عاملان جنایت حاره حریک بیروت مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، جبهه تروریستی النصره در بیانیه ای، مسئولیت انفجار در منطقه حاره حریک را پذیرفت و با سوء استفاده از آیات قرآن کریم برای توجیه جنایات خود مدعی شد این عملیات انتحاری را در واکنش به حملات حزب الله به کودکان سوریه و عرسال مرتکب شده است.



بر اساس آخرین خبرها از لبنان، انفجار تروریستی حاره حریک، دست کم پنج شهید و 46 زخمی به جا گذاشته است.