فتح‌الله امیری کارگردان فیلم مستند «حیات در رگ‌های سرد» که پیش از این با فیلم «پلنگ ایرانی» سیمرغ سی امین جشنواره فیلم فجر را کسب کرده بود درباره سوژه این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: سوژه این مستند سینمایی درباره یک افعی دم عنکبوتی است که این افعی از جمله خزندگان نادر در استان ایلام است و شگرد خاصی برای شکار دارد.

وی افزود: زمانی که تعریف این افعی را به عنوان نادرترین انواع مار شنیدم باور نکردم چنین موجودی وجود داشته باشد تا اینکه توسط محقق فیلم بخشی از زندگی این مار را که با دوربین موبایل تصویربرداری کرده بود، دیدم. زمانی که شکل ظاهری، نوع خزیدن و شکار افعی دم عنکبوتی را دیدم به معنی واقعی شگفت‌زده شدم و بنا را بر این گذاشتم که حتما مستند این مار افعی را بسازم.

این مستندساز با اشاره به ساختار این مستند در ژانر مستندهای حیات وحش گفت: این مستند از جمله آثار مستند حیات وحش است که به نوعی در حوزه رفتارشناسی این افعی ساخته شده است. زندگی این افعی از بدو تولد تا مرحله رشد و نمو و کنار آمدن با طبیعت، پوست‌اندازی، شکار و زاد و ولد به تصویر کشیده‌ایم.

کارگردان مستند «پلنگ ایرانی» در ادامه متذکر شد: مستند «حیات در رگ‌های سرد» از جمله آثار مستندی است که روایتی داستان‌گونه دارد و در عین حال اطلاعات علمی مفید و جامعی از این افعی و حیات وحش در این منطقه جغرافیایی ایران به دست می دهد. نکته قابل توجه اینکه ساخت این فیلم مستند سه سال به طول انجامید.

امیری در پاسخ به اینکه نوع شکار افعی دم عنکبونی از نادرترین گونه های شکار است، گفت: یکی از ویژگی‌های این افعی که این گونه را از انواع مارهای دیگر متمایز می کند، شیوه شکار آن است. در فصل خاصی از سال پرندگان برای پیدا کردن غذا به این منطقه از ایلام می آیند و این مار برای شکار پرندگان به گونه ای مخفی می شود که از دید پرندگان دور باشد و تنها دم عنکبوتی او نمایان است و پرندگان هم به گمان اینکه عنکبوت شکار می کنند به دم این مار نزدیک و عاقبت شکار افعی می شوند.

این مستندساز در ادامه متذکر شد: شگرد شکار کردن این مار بسیار نادر است و این افعی تکامل یافته‌ترین ساختار دمی مارها در دنیا را دارد.

کارگردان تحسین شده جشنواره سی ام فجر در بخش مستند با اشاره به این مطلب که سطح کیفی حضور فیلم های مستند در این جشنواره نسبت به گذشته بالاتر رفته است، گفت: خوشبختانه کیفیت فیلم های مستند در جشنواره سی و دوم نسبت به جشنواره های پیشین بالاتر رفته است و همین مسئله کار داوری را سخت می کند.

امیری نمایش فیلم های مستند در خانه هنرمندان را از بهترین تصمیم های مدیریت جشنواره سی و دوم دانست و گفت: نمایش فیلم های مستند به طور مجزا در خانه هنرمندان از اتفاق های خوب این دوره از جشنواره است چراکه قرار نیست آثار مستند لابلای فیلم های داستانی و از سر رفع تکلیف نمایش داده شوند بلکه با این سالن مجزا علاوه بر استقلالی که برای سینمای مستند قائل شده اند، تکلیف فیلمسازان نیز مشخص است.

وی در پایان متذکر شد: از سوی دیگر تکلیف فیلمسازان هم مشخص است چون کسانی که به این سالن می‌آیند برای سینمای مستند آمده‌اند و اگر اطلاع رسانی درستی در این مورد هم نمی‌شود مشکل جشنواره نیست بلکه مشکل اصلی مسائل فرهنگی در جامعه است و به دلیل همین بی‌توجهی‌ها سینمای مستند مهجور مانده است.