برگزاری شورای ثبت جهانی نوروز/ مشارکت 10 کشور در پرونده نوروز

فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي به خبرنگار مهر گفت: اکنون پرونده نوروز هفت کشور ایران، هند، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان و پاکستان ثبت جهانی شده و پرونده سه کشور افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان پس از بررسی در یونسکو به این پرونده اصلی نوروز الحاق می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنجم تا هفتم بهمن ماه نشستی در هتل لاله تهران برگزار و الحاق سه کشور افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه ترکمنستان از الحاق به این پرونده انصراف داده است تصریح کرد: تا الان به جز هندوستان، همه کشورهای عضو پرونده، نمایندگان خود را برای حضور در نشستی که هفته آینده برگزار می شود، معرفی کرده اند.

جشن عید نوروز سال آینده در شهر کابل افغانستان با حضور سران کشورهای همسایه برگزار می شود.